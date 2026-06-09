Шокував футбольний світ вдруге: що відомо про кардіостимулятор, який врятував Еріксена

Крістіан Еріксен знову знепритомнів під час матчу збірної Данії. Цього разу життя зірки врятував імплантований після трагедії на Євро-2020 кардіостимулятор-дефібрилятор.

П'ять років тому весь футбольний світ завмер, коли данський хавбек пережив зупинку серця просто під час матчу чемпіонату Європи. Нова надзвичайна ситуація проти України знову змусила вболівальників пережити моторошні спогади, однак тепер Еріксен мав надійний захист, пише телеграм-канал "Hospital Pass".

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Що сталося з Еріксеном у матчі проти України?

Під час товариського поєдинку Данія – Україна Крістіан Еріксен раптово схопився за груди та впав на газон. За словами лікарів, спрацював імплантований кардіовертер-дефібрилятор (IКД), який подав електричний імпульс для відновлення нормального серцевого ритму. Футболіст швидко прийшов до тями та зміг самостійно залишити поле.

Пізніше сам Еріксен повідомив, що почувається добре та вже перебуває вдома з родиною.

Який пристрій врятував данця?

Після зупинки серця на Євро-2020 лікарі встановили Еріксену імплантований кардіовертер-дефібрилятор (IКД). Це спеціальний пристрій, який постійно контролює серцевий ритм і здатний автоматично подавати електричний розряд у разі небезпечних порушень роботи серця.

Це невеликий пристрій розміром приблизно з сірникову коробку, який хірургічно встановлюють під шкіру грудної клітки. Електроди від нього ведуть прямо в серце. Пристрій постійно моніторить серцевий ритм. Якщо він виявляє небезпечну аритмію, він автоматично подає електричний розряд, щоб "перезапустити" нормальний ритм. Невідомо чому ІКД дав збій. Зважаючи як різко Еріксен відреагував, можливо, він відчув удар, але він був хибним,

– повідомили "Hospital Pass".

Фактично ІКД виконує роль "страхувальної системи", яка може врятувати життя за лічені секунди. Саме завдяки цьому пристрою Еріксен зміг повернутися до професійного футболу після драматичних подій 2021 року.

Чому Еріксен взагалі продовжив кар'єру?

Після встановлення IКД багато хто сумнівався, що данець ще колись вийде на поле. Однак медики дозволили йому відновити кар'єру, а сам футболіст неодноразово наголошував, що почувається захищеним завдяки пристрою. У 2022 році він повернувся до великого футболу та продовжив виступи на найвищому рівні.

Новий інцидент лише підтвердив ефективність технології: дефібрилятор спрацював саме так, як був запрограмований. Лікар збірної Данії Мортен Боесен заявив, що пристрій "відреагував так, як повинен був", а життю футболіста нічого не загрожує.