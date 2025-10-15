Український захисник київського Динамо Крістіан Біловар народився в Угорщині. Він зізнався, що іноді в його голові з'являються думки про зміну громадянства.

Наразі такий варіант не є для нього основним. Про причину такого можливого рішення футболіст розповів у подкасті Дениса Бойка, інформує 24 Канал.

Читайте також Роналду побив абсолютний рекорд міжнародного футболу: історичне відео

Що Біловар думає про зміну громадянства?

24-річний гравець заявив, що він мріє зіграти за дорослу збірну України. Проте, якщо не буде отримувати виклик в нашу національну команду, то потенційно готовий буде розглянути пропозицію Угорщини.

Якщо я їду туди з угорським паспортом і мене викликають у збірну Угорщини, то мене вже не викличуть у збірну України. А мрія – тут (поклав руку на серце – 24 Канал). Можливо, якщо мені буде років 30, мене так і не викличуть до збірної України, і в мене буде якась там пропозиція, то я поїду,

– сказав Біловар.

Також Крістіан вважає, що до нього ставляться упереджено вболівальники через його особисте життя, адже він є зятем президента Динамо Ігоря Суркіса. За його словами, це може також вплинути на рішення щодо зміни громадянства.

"Якщо в мене буде хороша пропозиція навіть зараз з громадянством і мені скажуть, що шансів у тебе за збірну України зіграти немає, тому що ти кум, зять, сват і так далі, і люди тебе просто не люблять в інтернеті, тому ми тебе не візьмемо в збірну – ну, тоді без питань, я піду візьму громадянство Угорщини", – заявив футболіст.

До слова. Яна Суркіс і Крістіан Біловар одружилися влітку 2023 року. У грудні 2024 року вони стали батьками – у пари народився син.

Нагадаємо, що раніше для видання BLIK Йожеф Сабо поділився думкою про Крістіана Біловара. Він розповів, чи є перевагою для футболіста сімейний зв'язок з президентом Динамо та висловився про його ігрові якості.

Я думаю, психологічно Біловару важкувато. У підсвідомості у нього відкладається те, що його дружина – це дочка президента клубу. Десь його й партнери по команді підколюють, таке буває в колективі. На моїй пам'яті це вперше в українському футболі, що зять президента грає в його команді. А щодо його ігрових якостей, то центральному захиснику потрібна швидкість, а у нього її немає. Але поки що в Динамо немає кращих захисників, ніж Попов, Михавко та Біловар,

– заявив Сабо.

Що відомо про Крістіана Біловара?