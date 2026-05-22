Син Шевченка раптово залишився без клубу

Єдиний з чотирьох синів Андрія Шевченка, який обрав для себе шлях футболіста, отримав невтішні новини зі свого клубу, англійського Вотфорда. Крістіан змушений шукати собі нове місце для розвитку кар'єри.

Правий вінгер, який виступав за молодіжну команду, не зміг переконати босів підписати з ним новий професійний контракт. На своєму сайті Вотфорд повідомив, що Крістіан Шевченко разом з кількома іншими вихованцями академії залишають клуб.

Чого досяг Крістіан Шевченко у Вотфорді?

19-річний Крістіан народився у Лондоні і усю свою кар'єру поки будував в Англії. Розпочинав у футбольній школі Челсі, а згодом перебрався до Вотфорда, де набирався досвіду у юнацьких та молодіжних складах академії.

У 2025 році футболіст, який здатен зіграти як центрального нападника, так і правого атакувального хавбека, отримав від клубу перший повноцінний професійний контракт за схемою 1+1. Але його виступи не переконали тренерський штаб: опцію продовження в угоді не активували.

Тепер без особливих досягнень у послужному списку Крістіану доведеться пропонувати свої послуги іншим командам.

Як Шевченко-молодший виступає за збірну України?

Син легенди українського футболу отримував від Дмитра Михайленка виклики у юнацьку та молодіжну національні збірні.

Шевченко брав участь у Євро-2024 серед команд U-19, де "синьо-жовті" дісталися півфіналу. Згодом він також був у складі збірної U-20, яка вирушила на чемпіонат світу. Загалом провів вже 15 матчів, але досі не відзначився жодним забитим м'ячем. У дорослу збірну Крістіана поки не кликали.