Найближчими вихідними в чемпіонаті України відбудуться матчі 24 туру УПЛ. Центральна гра вікенду пройде у Кривому Розі, куди до місцевого Кривбасу завітає Динамо, повідомляє 24 Канал. Початок зустрічі – 12 квітня о 13:00 за київським часом.

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Динамо залишається "unbeaten"

Команда Олександра Шовковського несеться до омріяного чемпіонства. Динамо досі не програвало в УПЛ та має аж десятиочковий відрив від Шахтаря.

Куди більш небезпечним суперником наразі виглядає Олександрія. Підопічні Ротаня розташувались у чотирьох очках позаду лідера. Виїзд у Кривий Ріг обіцяє непросту гру для киян.

Мова не тільки про місце зустрічі та відстань до міста. Кривбас веде відчайдушну боротьбу за путівку в Лігу конференцій. Наразі підопічні Вернидуба посідають п'яте місце з трьома балами відставання від Полісся. Але при цьому криворіжці мають два матчі в запасі.

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Прогноз Favbet

У звітній зустрічі Динамо буде фаворитом протистояння. Згідно з котируваннями від Favbet, перемога "біло-синіх" оцінюється у 1,54, тоді як Кривбасу – у 6,40. Коефіцієнт на нічию становить 4,00.

При цьому експерти не очікують на велику кількість голів. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 2,00, тоді як на ТМ2,5 – 1,81. Головними претендентами на забитий м'яч є наступні гравці: