В ближайшие выходные в чемпионате Украины состоятся матчи 24 тура УПЛ. Центральная игра уикенда пройдет в Кривом Роге, куда к местному Кривбассу приедет Динамо, сообщает 24 Канал. Начало встречи – 12 апреля в 13:00 по киевскому времени.

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Динамо остается "unbeaten"

Команда Александра Шовковского несется к желанному чемпионству. Динамо до сих пор не проигрывало в УПЛ и имеет аж десятиочковый отрыв от Шахтера.

Куда более опасным соперником сейчас выглядит Александрия. Подопечные Ротаня расположились в четырех очках позади лидера. Выезд в Кривой Рог обещает непростую игру для киевлян.

Речь не только о месте встречи и расстоянии до города. Кривбасс ведет отчаянную борьбу за путевку в Лигу конференций. Сейчас подопечные Вернидуба занимают пятое место с тремя баллами отставания от Полесья. Но при этом криворожане имеют два матча в запасе.

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Прогноз Favbet

В отчетной встрече Динамо будет фаворитом противостояния. Согласно котировкам от Favbet, победа "бело-синих" оценивается в 1,54, тогда как Кривбасса – в 6,40. Коэффициент на ничью составляет 4,00.

При этом эксперты не ожидают большого количества голов. На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент 2,00, тогда как на ТМ2,5 – 1,81. Главными претендентами на забитый мяч являются следующие игроки: