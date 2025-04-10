Динамо завітає у Кривий Ріг на суперматч в УПЛ: чи зможе Кривбас завдати киянам першої поразки
Криворізький клуб веде боротьбу за єврокубки, тому має намір зупинити Динамо. Кияни ж близькі до першого за чотири роки чемпіонства.
Найближчими вихідними в чемпіонаті України відбудуться матчі 24 туру УПЛ. Центральна гра вікенду пройде у Кривому Розі, куди до місцевого Кривбасу завітає Динамо, повідомляє 24 Канал. Початок зустрічі – 12 квітня о 13:00 за київським часом.
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Динамо залишається "unbeaten"
Команда Олександра Шовковського несеться до омріяного чемпіонства. Динамо досі не програвало в УПЛ та має аж десятиочковий відрив від Шахтаря.
Куди більш небезпечним суперником наразі виглядає Олександрія. Підопічні Ротаня розташувались у чотирьох очках позаду лідера. Виїзд у Кривий Ріг обіцяє непросту гру для киян.
Мова не тільки про місце зустрічі та відстань до міста. Кривбас веде відчайдушну боротьбу за путівку в Лігу конференцій. Наразі підопічні Вернидуба посідають п'яте місце з трьома балами відставання від Полісся. Але при цьому криворіжці мають два матчі в запасі.
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Прогноз Favbet
У звітній зустрічі Динамо буде фаворитом протистояння. Згідно з котируваннями від Favbet, перемога "біло-синіх" оцінюється у 1,54, тоді як Кривбасу – у 6,40. Коефіцієнт на нічию становить 4,00.
При цьому експерти не очікують на велику кількість голів. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 2,00, тоді як на ТМ2,5 – 1,81. Головними претендентами на забитий м'яч є наступні гравці:
- Владислав Ванат (Динамо) – 1,95
- Андрій Ярмоленко (Динамо) – 3,00
- Віталій Буяльський (Динамо) – 3,00
- Микола Шапаренко (Динамо) – 3,50
- Даніель Соса (Кривбас) – 4,00
- Владислав Кабаєв (Динамо) – 4,50
- Єгор Твердохліб (Кривбас) – 5,00
- Едуардо Герреро (Динамо) – 5,00
- Олександр Піхальонок (Динамо) – 5,50
- Максим Задерака (Кривбас) – 6,00