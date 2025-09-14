Американець здобув перемогу одноголосим рішенням суддів. Після історичного тріумфу він поділився емоціями від бою та висловився про своє майбутнє, повідомляє 24 Канал із посиланням на MMA Fighting.

Що сказав Кроуфорд після перемоги над Альваресом?

"Бад" заявив, що дуже щасливий перемогти такого іменитого суперника. Після цього Теренс заговорив про можливе завершення кар'єри.

"Говорив всім, що я тут невипадково. Бог благословив мене. Це заслуга Бога в першу чергу. Альварес – великий боксер та чемпіон. Віддаю йому належне. Він сильний суперник. Я його фанат – він бився, як чемпіон.

Чи продовжу я кар'єру? Не знаю. Мені треба поговорити про це з моєю командою. Дякую вболівальникам, хейтерам і всім, хто зробив цю подію. Повага всім, хто прийшов підтримати Канело. Це чудово, що Сауль повернеться до своїх дітей, а я повернуся додому до своїх", – заявив Кроуфорд.

Важливо. Також 37-річний американець заявив, що може ще раз змінити вагову категорію. Він розглядає можливість переходу в середню вагу.

Нагадаємо, що в андеркарді цього вечора боксу бився також Сергій Богачук. На жаль, він поступився в реванші Брендону Адамсу.

Боксерська спадщина Теренса Кроуфорда