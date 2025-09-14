Американец одержал победу единогласным решением судей. После исторического триумфа он поделился эмоциями от боя и высказался о своем будущем, сообщает 24 Канал со ссылкой на MMA Fighting.

К теме Альварес и Кроуфорд в бою года определили абсолюта во втором среднем весе: видеообзор битвы

Что сказал Кроуфорд после победы над Альваресом?

"Бад" заявил, что очень счастлив победить такого именитого соперника. После этого Теренс заговорил о возможном завершении карьеры.

"Говорил всем, что я здесь неслучайно. Бог благословил меня. Это заслуга Бога в первую очередь. Альварес – великий боксер и чемпион. Я отдаю ему должное. Он сильный соперник. Я его фанат – он дрался, как чемпион.

Продолжу ли я карьеру? Я не знаю. Мне надо поговорить об этом с моей командой. Спасибо болельщикам, хейтерам и всем, кто сделал это событие. Уважение всем, кто пришел поддержать Канело. Это прекрасно, что Сауль вернется к своим детям, а я вернусь домой к своим", – заявил Кроуфорд.

Важно. Также 37-летний американец заявил, что может еще раз сменить весовую категорию. Он рассматривает возможность перехода в средний вес.

Напомним, что в андеркарде этого вечера бокса дрался также Сергей Богачук. К сожалению, он уступил в реванше Брэндону Адамсу.

Боксерское наследие Теренса Кроуфорда