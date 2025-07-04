17-річний футболіст Легії потрапив у реанімацію після ДТП, його сестра загинула

У Польщі сталася жахлива трагедія. 17-річний гравець юнацької команди Легії Ксаверій Єжевськи опинився на межі життя і смерті після страшної ДТП.

Автомобіль, у якому перебували Ксаверій Єжевськи та його 18-річна сестра, з’їхав з дороги та врізався в дерево. Дівчина загинула на місці, а футболіст у критичному стані був доставлений до лікарні, пише 24 канал з посиланням на ФК Легія Варшава.

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Трагедія у Польщі

Інцидент стався на трасі між Гощице і Цяхцином у Мазовецькому воєводстві. Toyota Yaris, в якій перебували брат і сестра, з’їхала з дороги й на повній швидкості врізалась у дерево. Удар був настільки сильний, що до місця негайно виїхали пожежники, поліція, швидка і навіть медичний гелікоптер.

На жаль, дівчина загинула миттєво. Її брат перебуває в лікарні, де лікарі борються за його життя.

Керівництво, працівники клубу, колеги та тренери академії висловлюють найщиріші співчуття батькам Ксаверія та розділяють їхній біль. Ми надамо всю можливу підтримку нашому гравцеві та його родині. Ксаверій, увесь клуб із тобою,

– сказано в офіційній заяві Легії.

Поліція поки не встановила причини ДТП. За попередніми висновками, швидкість не була перевищена. Хто саме був за кермом, ще з’ясовується.

Нагадаємо, що у футбольному світі сталася ще одна трагедія. Вранці 3 липня у ДТП загинув Діогу Жота.