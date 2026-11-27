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У четвер, 26 листопада, відбулася спринтерська гонка серед жінок у норвезькому Ідре. Неприємну подію під час цих змагань прокоментувала пресслужба Федерації біатлону України.

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Що сталося з українськими спортсменками

З 5 українок на старт зуміли вийти лише 3 біатлоністки. Ще двох не допустили організатори.

Українки не потрапили сьогодні до залікової зони. А Валерію Шейгас та Ірину Шевченко дискваліфікували. Їхні лижі не пройшли тест, який проводить IBU перед початком гонки– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що дискваліфікація не означає жодного відсторонення від змагань, тому наші землячки можуть виступити на Кубку IBU уже під час наступної спринтерської гонки у суботу, 28 листопада.

Додамо, що Шейгас та Шевченко отримали дискваліфікацію за пунктом 11.3.4.a правил IBU, у якому йдеться про можливість зняття спортсменів, спорядження яких не відповідає вимогам.

Що наразі відбувається в українському біатлоні

Наші земляки уже стартували на міжнародному рівні. Дивитися прямі трансляції біатлону також можна на сайті 24 Каналу.

Лідер чоловічої збірної України Віталій Мандзин висловився щодо поточного рівня національної команди під час виступів на Кубку світу 2026/27.