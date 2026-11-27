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В четверг, 26 ноября, в норвежском Идре состоялась спринтерская гонка среди женщин. Неприятный инцидент, произошедший во время этих соревнований, прокомментировала пресс-служба Федерации биатлона Украины.

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Что произошло с украинскими спортсменками

Из 5 украинок на старт сумели выйти только 3 биатлонистки. Еще двух не допустили организаторы.

Украинки сегодня не попали в зачетную зону. А Валерию Шейгас и Ирину Шевченко дисквалифицировали. Их лыжи не прошли тест, который проводит IBU перед началом гонки– говорится в сообщении.

Отметим, что дисквалификация не означает отстранения от соревнований, поэтому наши спортсменки могут выступить на Кубке IBU уже во время следующей спринтерской гонки в субботу, 28 ноября.

Добавим, что Шейгас и Шевченко были дисквалифицированы в соответствии с пунктом 11.3.4.a правил IBU, в котором говорится о возможности снятия спортсменов, снаряжение которых не соответствует требованиям.

Что сейчас происходит в украинском биатлоне

Наши спортсмены уже начали выступления на международном уровне. Смотреть прямые трансляции биатлона также можно на сайте 24 Канала.

Лидер мужской сборной Украины Виталий Мандзин высказался по поводу текущего уровня национальной команды во время выступлений на Кубке мира 2026/27.