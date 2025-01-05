Календар і розклад усіх гонок біатлонного сезону-2024/2025
Із 30 листопада 2024 року по 23 березня 2025 року прихильники зимових видів спорту зможуть насолодитись новим біатлонним сезоном-2024/2025. Змагання будуть поділені на дев'ять етапів Кубка світу, чемпіонат Європи та світу.
30 листопада стартує біатлонний сезон, який розпочнеться у фінському Контіолахті. Новий сезон відкриють одразу дві естафетні гонки – одиночна змішана естафета та традиційна змішана естафета. 24 Канал зібрав в один календар розклад усіх головних стартів із біатлону у сезоні-2024/2025.
До теми Кубок світу-2024/2025: де дивитися біатлонні гонки в Україні
Календар та розклад біатлонних змагань
Біатлоністи змагатимуться за нагороди не лише на дев'яти етапах Кубка світу. Із 29-го січня по 2-ге лютого нового 2025 року триватиме чемпіонат Європи із біатлону, який прийме італійське місто Мартел-валь-Мартелло.
А от через 10 днів після ЧЄ стартує й чемпіонат світу у швейцарському Ленцергайде – з 12-го по 23-тє лютого 2025 року.
Останній етап Кубка світу, який поставить крапку на біатлонному сезоні, відбудеться у норвезькому Гольменколлені – з 21-го по 23-тє березня 2025 року.
1-й етап Кубка світу (30 листопада – 8 грудня) Контіолахті, Фінляндія
- 30 листопада (14:15) – одиночна змішана естафета
- 30 листопада (16:45) – змішана естафета
- 1 грудня (14:45) – чоловіча естафета, 4х7,5 кілометра
- 1 грудня (18:25) – жіноча естафета, 4х6 кілометрів
- 3 грудня (17:20) – чоловіча індивідуальна гонка, 15 кілометрів
- 4 грудня (17:20) – жіноча індивідуальна гонка, 12,5 кілометра
- 6 грудня (17:20) – чоловічий спринт, 10 кілометрів
- 7 грудня (18:10) – жіночий спринт, 7,5 кілометрів
- 8 грудня (15:30) – мас-старт, чоловіки, 15 кілометрів
- 8 грудня (18:10) – мас-старт, жінки, 12,5 кілометрів
2-й етап Кубка світу (13-15 грудня), Гохфільцен, Австрія
- 13 грудня (12:30) – жіночий спринт, 7,5 кілометрів
- 13 грудня (15:20) – чоловічий спринт, 10 кілометрів
- 14 грудня (13:15) – жіноча гонка переслідування, 10 кілометрів
- 14 грудня (15:45) – чоловіча гонка переслідування, 12,5 кілометрів
- 15 грудня (12:30) – жіноча естафета, 4х6 кілометрів
- 15 грудня (15:15) – чоловіча естафета, 4х7,5)
3-й етап Кубка світу (19-22 грудня), Ансі, Франція
- 19 грудня (15:20) – чоловічий спринт, 10 кілометрів
- 20 грудня (15:20) – жіночий спринт, 7,5 кілометрів
- 21 грудня (13:30) – чоловіча гонка переслідування, 12,5 кілометрів
- 21 грудня (15:45) – жіноча гонка переслідування, 10 кілометрів
- 22 грудня (13:30) – чоловічий мас-старт, 15 кілометрів
- 22 грудня (15:45) – жіночий мас-старт, 12,5 кілометрів
4-й етап Кубка світу (9-12 січня), Обергоф, Німеччина
- 9 січня (15:20) – жіночий спринт, 7,5 кілометрів
- 10 січня (15:20) – чоловічий спринт, 10 кілометрів
- 11 січня (13:30) – жіноча гонка переслідування, 10 кілометрів
- 11 січня (15:45) – чоловіча гонка переслідування, 12,5 кілометрів
- 12 січня (13:20) – змішана естафета
- 12 січня (15:30) – одиночна змішана естафета
5-й етап Кубка світу (15-19 січня), Рупольдинг, Німеччина
- 15 січня (15:10) – чоловіча індивідуальна гонка, 20 кілометрів
- 16 січня (15:10) – жіноча індивідуальна гонка, 15 кілометрів
- 17 січня (15:20) – чоловіча естафета, 4х7,5 кілометра
- 18 січня (15:20) – жіноча естафета, 4х6 кілометрів
- 19 січня (13:30) – чоловічий мас-старт, 15 кілометрів
- 19 січня (16:00) – жіночий мас-старт, 12,5 кілометра
6-й етап Кубка світу (23-26 січня), Антгольц-Антерсельва, Італія
- 23 січня (15:30) – жіночий спринт, 7,5 кілометра
- 24 січня (15:30) – чоловічий спринт, 10 кілометрів
- 25 січня (14:00) – жіноча гонка переслідування, 10 кілометрів
- 25 січня (15:55) – чоловіча естафета, 4х7,5 кілометра
- 26 січня (13:05) – жіноча естафета, 4х6 кілометрів
- 26 січня (15:45) – чоловіча гонка переслідування, 12,5 кілометрів
Чемпіонат Європи (29 січня – 2 лютого), Мартел-валь-Мартелло, Італія
- 29 січня (11:30) – жіноча індивідуальна гонка, 15 кілометрів
- 29 січня (15:30) – чоловіча індивідуальна гонка, 20 кілометрів
- 31 січня (11:45) – жіночий спринт, 7,5 кілометрів
- 31 січня (15:15) – чоловічий спринт, 10 кілометрів
- 1 лютого (14:45) – жіноча гонка переслідування, 10 кілометрів
- 1 лютого (14:45) – чоловіча гонка переслідування, 12,5 кілометрів
- 2 лютого (11:45) – жіноча естафета, 4х6 кілометрів
- 2 лютого (14:45) – чоловіча естафета, 4х7,5 кілометрів
Чемпіонат світу (12-23 лютого), Ленцергайде, Швейцарія
- 12 лютого (15:30) – змішана естафета
- 14 лютого (16:05) – жіночий спринт, 7,5 кілометра
- 15 лютого (16:05) – чоловічий спринт, 10 кілометрів
- 16 лютого (13:05) – жіноча гонка переслідування, 10 кілометрів
- 16 лютого (16:05) – чоловіча гонка переслідування, 12,5 кілометра
- 18 лютого (16:05) – жіноча індивідуальна гонка, 15 кілометрів
- 19 лютого (16:05) – чоловіча індивідуальна гонка, 20 кілометрів
- 20 лютого (17:05) – одиночна змішана естафета
- 22 лютого (13:05) – жіноча естафета, 4х6 кілометрів
- 22 лютого (16:05) – чоловіча естафета, 4х7,5 кілометра
- 23 лютого (14:45) – жіночий мас-старт, 12,5 кілометра
- 23 лютого (17:05) – чоловічий мас-старт, 15 кілометрів
7-й етап Кубка світу (6-9 березня), Нове-Мєсто, Чехія
- 6 березня (19:20) – чоловічий спринт, 10 кілометрів
- 7 березня (19:20) – жіночий спринт, 7,5 кілометра
- 8 березня (15:55) – чоловіча гонка переслідування, 12,5 кілометрів
- 8 березня (18:40) – жіноча гонка переслідування, 10 кілометрів
- 9 березня (14:50) – чоловіча естафета, 4х7,5 кілометра
- 9 березня (17:45) – жіноча естафета, 4х6 кілометра
8-й етап Кубка світу (13-16 березня), Поклюка, Словенія
- 13 березня (16:15) – жіноча індивідуальна гонка, 15 кілометрів
- 14 березня (16:15) чоловіча індивідуальна гонка, 20 кілометрів
- 15 березня (14:05) – змішана естафета
- 15 березня (16:45) – одиночна змішана естафета
- 16 березня (14:45) – жіночий мас-старт, 12,5 кілометра
- 16 березня (16:45) – чоловічий мас-старт, 15 кілометрів
9-й етап Кубка світу (21-23 березня), Гольменколлен, Норвегія
- 21 березня (14:30) – чоловічий спринт, 10 кілометрів
- 21 березня (17:15) – жіночий спринт, 7,5 кілометра
- 22 березня (14:45) – чоловіча гонка переслідування, 12,5 кілометра
- 22 березня (16:50) – жіноча гонка переслідування, 10 кілометрів
- 23 березня (14:15) – чоловічий мас-старт, 15 кілометрів
- 23 березня (16:45) – жіночий мас-старт, 12,5 кілометрів
За результатами усіх етапів Кубка світу визначиться переможець і переможниця загального заліку сезону-2024/2025.