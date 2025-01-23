УКР РУС
23 січня 2025, 21:15
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Одна заміна у складі: хто з українців бігтиме чоловічий спринт в Антгольці

Сергій Шаховець
Основні тези
  • На етапі Кубка світу з біатлону в Антгольці в чоловічому спринті за Україну виступлять Антон Дудченко, Віталій Мандзин, Дмитро Підручний та Тарас Лесюк.
  • Тарас Лесюк замінить Богдана Цимбала у складі команди на цьому етапі.
  • Чоловічий спринт розпочнеться о 15:30 за київським часом.

В італійському Антгольці триває шостий етап Кубка світу з біатлону. У другий змагальний день відбудеться чоловіча спринтерська гонка.

У п'ятницю, 24 січня, етап Кубка світу в Антгольц-Антерсельві продовжиться чоловічим спринтом. На старт 10-ти кілометрової гонки вийдуть 103 спортсмени, пише 24 Канал з посиланням на сайт IBU.

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Хто представить Україну в чоловічому спринті

Тренерський штаб збірної України виставить на чоловічий спринт чотирьох біатлоністів. У порівнянні з попереднім етапом у Рупольдингу у складі "синьо-жовтих" відбулася одна зміна: замість Богдана Цимбала у гонці візьме участь Тарас Лесюк.

У першій групі спринт розпочне Антон Дудченко, наступними стартують Віталій Мандзин та Дмитро Підручний, а останнім з українців вийде на дистанцію Тарас Лесюк.

Склад збірної України у спринті

  • 8. Антон Дудченко
  • 34. Віталій Мандзин
  • 36. Дмитро Підручний
  • 49. Тарас Лесюк

Чоловічий спринт в Антгольці розпочнеться о 15:30 за київським часом.

Нагадаємо, що на етапі Кубка світу в Обергофі лідер збірної України Дмитро Підручний фінішував четвертим у спринті, повторивши свій найкращий результат на Кубку світу.