Одна заміна у складі: хто з українців бігтиме чоловічий спринт в Антгольці
- На етапі Кубка світу з біатлону в Антгольці в чоловічому спринті за Україну виступлять Антон Дудченко, Віталій Мандзин, Дмитро Підручний та Тарас Лесюк.
- Тарас Лесюк замінить Богдана Цимбала у складі команди на цьому етапі.
- Чоловічий спринт розпочнеться о 15:30 за київським часом.
В італійському Антгольці триває шостий етап Кубка світу з біатлону. У другий змагальний день відбудеться чоловіча спринтерська гонка.
У п'ятницю, 24 січня, етап Кубка світу в Антгольц-Антерсельві продовжиться чоловічим спринтом. На старт 10-ти кілометрової гонки вийдуть 103 спортсмени, пише 24 Канал з посиланням на сайт IBU.
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Хто представить Україну в чоловічому спринті
Тренерський штаб збірної України виставить на чоловічий спринт чотирьох біатлоністів. У порівнянні з попереднім етапом у Рупольдингу у складі "синьо-жовтих" відбулася одна зміна: замість Богдана Цимбала у гонці візьме участь Тарас Лесюк.
У першій групі спринт розпочне Антон Дудченко, наступними стартують Віталій Мандзин та Дмитро Підручний, а останнім з українців вийде на дистанцію Тарас Лесюк.
Склад збірної України у спринті
- 8. Антон Дудченко
- 34. Віталій Мандзин
- 36. Дмитро Підручний
- 49. Тарас Лесюк
Чоловічий спринт в Антгольці розпочнеться о 15:30 за київським часом.
Нагадаємо, що на етапі Кубка світу в Обергофі лідер збірної України Дмитро Підручний фінішував четвертим у спринті, повторивши свій найкращий результат на Кубку світу.