Хто представить Україну на масстартах у Поклюці

У суботу, 15 березня, відбудуться дві гонки на восьмому етапі Кубка світу з біатлону. Його приймає словенська Поклюка.

У цей день відбудуться жіночий (12,5 кілометрів) і чоловічий (15 кілометрів) масстарти. Вони розпочнуться о 14:35 та 16:45 відповідно, повідомляє 24 Канал.

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Хто представить Україну

"Синьо-жовті" будуть представлені сумарно чотирма спортсменами. В жіночій гонці змагатимуться Юлія Джима, яка відібралася за місцем у загальному заліку, а також Олена Городна та Христина Дмитренко – вони кваліфікувалися за добором, завдяки вдалому виступу в індивідуальній гонці, де посіли 13-те та 18-те місця відповідно.

Серед чоловіків на трасу від України вийде лише Дмитро Підручний. Він відібрався за рейтинговою квотою. Антон Дудченко, попри 25-те місце в індивідуалці, не потрапив навіть до списку запасних.

Довідка. Право змагатися у масстарті на етапах Кубка світу отримують біатлоністки, які посідають місця в топ-25 загального заліку. До них доєднуються п'ять найкращих спортсменів за підсумками етапу серед тих, хто не відібрався за першою квотою. У Поклюці додатковим відбором була індивідуальна гонка.

Зазначимо, що етап Кубка світу в Поклюці завершиться 16 березня. У цей день відбудеться дві естафети – змішана класична та сінгл-мікст.