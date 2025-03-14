В этот день состоятся женский (12,5 километров) и мужской (15 километров) масс-старты. Они начнутся в 14:35 и 16:45 соответственно, сообщает 24 Канал.

Читайте также Восьмой этап Кубка мира: расписание биатлонных гонок в Поклюке

Кто представит Украину

"Сине-желтые" будут представлены суммарно четырьмя спортсменами. В женской гонке будут соревноваться Юлия Джима, которая отобралась по месту в общем зачете, а также Елена Городна и Кристина Дмитренко – они квалифицировались по отбору, благодаря удачному выступлению в индивидуальной гонке, где заняли 13-е и 18-е места соответственно.

Среди мужчин на трассу от Украины выйдет только Дмитрий Пидручный. Он отобрался по рейтинговой квоте. Антон Дудченко, несмотря на 25-е место в индивидуалке, не попал даже в список запасных.

Справка. Право соревноваться в масс-старте на этапах Кубка мира получают биатлонистки, которые занимают места в топ-25 общего зачета. К ним присоединяются пять лучших спортсменов по итогам этапа среди тех, кто не отобрался по первой квоте. В Поклюке дополнительным отбором была индивидуальная гонка.

Отметим, что этап Кубка мира в Поклюке завершится 16 марта. В этот день состоится две эстафеты – смешанная классическая и сингл-микст.