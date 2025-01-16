Повернення Джими: названо склад збірної України з біатлону на жіночу індивідуалку в Рупольдингу
- Юлія Джима повертається до складу збірної України після застуди та виступить у жіночій індивідуальній гонці в Рупольдингу.
- У гонці братимуть участь п'ять українських біатлоністок: Христина Дмитренко, Юлія Джима, Олена Городна, Анна Кривонос та Ірина Петренко.
У четвер, 16 січня, відбудеться друга гонка на п'ятому етапі Кубка світу з біатлону. Його приймає німецький Рупольдинг.
У цей день вперше на трасу вийдуть жінки. Вони змагатимуться в індивідуальній гонці на дистанції 15 кілометрів.
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Хто представить Україну
Склад "синьо-жовтих" після попереднього етапу зазнав єдиної зміни – Дарина Чалик вирушила на Універсіаду-2025. Всього участь в індивідуалці візьмуть п'ять представниць України, повідомляє 24 Канал із посиланням на IBU.
Після пропуску гонки переслідування та змішаної естафети в Обергофі через застуду повернулася Юлія Джима. Вона буде стартувати другою з українок.
Стартлист збірної України на індивідуалку в Рупольдингу
- 14. Христина Дмитренко
- 30. Юлія Джима
- 31. Олена Городна
- 72. Анна Кривонос
- 83. Ірина Петренко
Довідка. Гонка розпочнеться о 15:10. Офіційним транслятором в Україні є Суспільне.
Зазначимо, що це буде друга жіноча індивідуака в сезоні. На етапі в Контіалахті найкращий результат показала Олександра Меркушина – 33-й час.