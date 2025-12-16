Розклад третього етапу Кубка світу 2025 – 2026 з біатлону: коли змагатимуться українці

У четвер, 18 грудня, стартує третій етап Кубка світу з біатлону сезону 2025 – 2026. Програма етапу відбудеться у французькому Ансі.

Уболівальники вже побачили два етапи Кубка світу. На жаль, у шведському Естерсунді та австрійському Гохфільцені українські біатлоністи не потішили своїх фанів високими виступами, повідомляє 24 Канал.

До теми Календар і розклад гонок біатлонного сезону 2025 – 2026

Який розклад третього етапу Кубка світу?

Програма третього етапу у Франції стартує 18 грудня із жіночого спринту. Новий тур біатлонного сезону триватиме до 21 грудня включно, коли завершиться мас-стартом серед чоловіків.

Розклад третього етапу Кубка світу 2025 – 2026:

18 грудня (15:15) – спринт 7,5 кілометрів, жінки

19 грудня (15:15) – спринт 10 кілометрів, чоловіки

20 грудня (13:15) – гонка переслідування 10 кілометрів, жінки

20 грудня (15:45) – гонка переслідування 10 кілометрів, чоловіки

21 грудня (13:15) – мас-старт 12,5 кілометрів, жінки

21 грудня (15:45) – мас-старт 15 кілометрів, чоловіки

Де дивитись біатлон в Україні?

Усі гонки поточного сезону прихильники біатлону можуть переглянути у прямому етері на сайті Суспільне Спорт. Також їх можна дивитися на місцевих каналах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Суми, Суспільне Харків тощо).

Як минув попередній етап у Гохфільцені?