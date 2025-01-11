Четвертий етап Кубка світу з біатлону: хто представить Україну 12 січня в Обергофі
11 січня 2025, 22:11Читать новость на русском
У неділю, 12 січня, завершується четвертий етап Кубка світу з біатлону. Змагання відбудеться в німецькому Обергофі.
Біатлоністи змагатимуться в одиночному міксті та класичній змішаній естафеті. Україну представлятимуть шість спортсменів повідомляє 24 канал із посиланням на biathlon.com.ua.
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Хто представить Україну 12 січня в Обергофі
Тренерський штаб збірної України вирішив, хто змагатиметься в останній день четвертого етапу Кубка світу з біатлону.
Одиночна змішана естафета:
- 9-1. Антон Дудченко.
- 9-2. Ірина Петренко.
Класична змішана естафета:
- 6-1. Віталій Мандзин.
- 6-2. Дмитро Підручний.
- 6-3. Олена Городна.
- 6-4. Христина Дмитренко.
Зазначимо, що одиночний мікст стартує о 13:20 за київським часом. Початок класичної змішаної естафети заплановано на 15:30 за Києвом.