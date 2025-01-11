Четвертий етап Кубка світу з біатлону: хто представить Україну 12 січня в Обергофі

11 січня 2025, 22:11
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Автор: Єгор Торяник

У неділю, 12 січня, завершується четвертий етап Кубка світу з біатлону. Змагання відбудеться в німецькому Обергофі.

Біатлоністи змагатимуться в одиночному міксті та класичній змішаній естафеті. Україну представлятимуть шість спортсменів повідомляє 24 канал із посиланням на biathlon.com.ua.

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Хто представить Україну 12 січня в Обергофі

Тренерський штаб збірної України вирішив, хто змагатиметься в останній день четвертого етапу Кубка світу з біатлону.

Одиночна змішана естафета:

  • 9-1. Антон Дудченко.
  • 9-2. Ірина Петренко. 

Класична змішана естафета:

  • 6-1. Віталій Мандзин.
  • 6-2. Дмитро Підручний.
  • 6-3. Олена Городна.
  • 6-4. Христина Дмитренко.

Зазначимо, що одиночний мікст стартує о 13:20 за київським часом. Початок класичної змішаної естафети заплановано на 15:30 за Києвом.