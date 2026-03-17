Відомий хокеїст зробив важливу заяву про допуск Росії до міжнародних змагань
- Латвійський хокеїст Ралфс Фрейбергс висловився проти участі Росії у Кубку світу-2028, наголошуючи на неприйнятності їхнього повернення до міжнародних турнірів через агресію проти України.
- Чеський журналіст повідомив, що хокейні збірні Чехії, Фінляндії та Швеції можуть бойкотувати Кубок світу-2028, якщо Росію допустять до участі.
Одна з хокейних спільнот висловила бажання бачити Росію серед учасників Кубка світу 2028 року. На цю заяву відреагував латвійський хокеїст Ралфс Фрейбергс.
Бронзовий призер чемпіонату світу висловив свою позицію у соцмережі X, щодо участі російських хокеїстів у Кубку світу-2028. Він пояснив причини, через які, на його думку, представників Росії не слід допускати до цього турніру.
Що сказав Фрейсбергс про допуск Росії?
У своєму зверненні він підкреслив, що, попри географічну віддаленість Північної Америки від подій у Європі, наслідки російської агресії є очевидними: щоденні жертви серед мирного населення України.
За його словами, саме тому повернення російських команд до міжнародних турнірів є неприйнятним, доки Росія не припинить війну та не виведе свої війська з території України.
Окремо Фрейбергс звернувся до північноамериканських журналістів, які висвітлюють хокей. Він закликав їх активніше піднімати політичні питання у спілкуванні з російськими гравцями, зокрема ставити прямі запитання щодо війни та окупації сусідніх держав.
Почніть ставити правильні запитання. Запитайте російських гравців, що вони думають про дії своєї країни. Результати вас здивують,
– наголосив він.
Хто може бойкотувати Кубок світу з хокею?
Кубок світу з хокею 2028 року стане четвертим в історії турніром серед національних збірних, який проводиться під егідою НХЛ. Змагання заплановані на лютий 2028 року, а остаточний склад учасників наразі ще не затверджений.
Наразі ключовою інтригою довкола турніру є питання можливого допуску збірної Росії. Після початку повномасштабної війни проти України російські команди були відсторонені від міжнародних змагань, однак їхнє повернення у майбутньому розглядається залежно від політичної ситуації.
За інформацією чеського журналіста Роберта Рампи, одразу три провідні європейські хокейні збірні – Чехії, Фінляндії та Швеції – можуть відмовитися від участі у Кубку світу-2028 у разі допуску росіян. Відповідну позицію вже донесли до керівництва НХЛ.