Низка країн бойкотують Кубок світу з хокею через ймовірний допуск Росії

У лютому 2028 року відбудеться четвертий Кубок світу серед чоловічих національних збірних. Турнір проходитиме під егідою Національної хокейної ліги (НХЛ).

Чеський журналіст Роберт Рампа написав у соцмережі X про ситуацію з учасниками турніру. Він зазначив, що у разі допуску збірної Росії до Кубка світу команди Чехії, Фінляндії та Швеції можуть бойкотувати змагання і відмовитися від участі.

Дивіться також Міжнародна федерація хокею хоче повернути росіян на чемпіонати світу й Олімпіади

Що написав Рампа про бойкот європейських країн?

Рампа написав, що за його інформацією, НХЛ була поінформована європейськими країнами про те, що за нинішньої ситуації, якщо росіяни поїдуть на Кубок світу, то чехи, фіни та шведи не поїдуть на цей турнір.

Що відомо про допуск Росії на Кубок світу з хокею?