Українка Онофрійчук виграла п'ять медалей на Кубку світу з художньої гімнастики в Баку

Збірна України з художньої гімнастики успішно виступила на етапі Кубка світу в Баку. Загалом наші спортсменки здобули шість нагород, п'ять з яких в активі Таїсії Онофрійчук.

У столиці Азербайджану Баку завершився другий етап Кубка світу з художньої гімнастики. Українські гімнастки привезуть додому шість медалей, пише 24 Канал.

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Феєричний виступ українських гімнасток

Збірна України на турнірі була представлена двома гімнастками в індивідуальній першості: Таїсія Онофрійчук та Поліна Каріка. У командних змаганнях "синьо-жовті" виступали п'ятьма спортсменками: Єлизавета Азза, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна, Надія Юріна, Олександра Ющак.

Найбільше нагород в скарбничку України здобула Таїсія Онофрійчук. 16-річна гімнастка виграла п'ять медалей: одне "золото", три "срібла" та одну "бронзу".

У фіналі вправ з обручем Таїсія набрала 29,250 бали, випередивши ексросіянку Віру Туголукову, яка наразі представляє Кіпр, а також білоруску Анастасію Салос. На церемонії нагородження Онофрійчук відмовилася від спільного фото з "нейтральними" гімнастками.

Українка стала срібною призеркою етапу Кубка світу з багатоборства, вправах з м'ячем та обручем. Бронзову медаль Онофрійчук здобула у вправах з булавами.

У командних змаганнях наша п'ятірка завоювала "бронзу" у багатоборстві.

Усі медалі українок на етапі Кубка світу в Баку

"Золото": Таїсія Онофрійчук (вправи з обручем)

"Срібло": Таїсія Онофрійчук (багатоборство, вправи з обручем, стрічкою)

"Бронза": Таїсія Онофрійчук (вправи з булавами), збірна України (багатоборство)

Українські медалістки Кубка світу в Баку / фото Федерації художньої гімнастики України

Наступний третій етап Кубка світу з художньої гімнастики відбудеться у Ташкенті. Змагання проходитимуть з 25 по 27 квітня.