Результати гонок четвертого етапу Кубка світу з біатлону сезону 2025 – 2026 в Обергофі

Протягом 8 – 11 січня 2026 року відбуватиметься четвертий етап Кубка світу з біатлону сезону 2025 – 2026. Змагання приймає німецький Обергоф.

Етап поділений на три змагальні дні із перервою в один день. Уболівальники біатлону зможуть насолодитись спринтерськими гонками, персьютами та традиційними естафетами, повідомляє 24 Канал.

Як закінчився чоловічий спринт?

Програму етапу відкрив чоловічий спринт. Україну у цій гонці представляло п'ятеро біатлоністів. Найкращий результат серед українців продемонстрував Віталій Мандзин, який із однією хибою на лежці фінішував у топ-15.

Більше жоден із українських біатлоністів не фінішував у заліковій зоні.

Лідер "синьо-жовтих" Дмитро Підручний зупинився у кроці від топ-40. Натомість найгіршим в українській збірній став Дмитро Насико.

Цікаво, що лише один із п'яти українських біатлоністів, який змагався у спринті, вибив усі 10 мішеней. Ним став Богдан Цимбал.

Переможцем спринту в Обергофі став італієць Томмазо Джакомел. Лише у 13 секундах від нього фінішував німець Філіпп Наврат, який також допустив один промах. Трійку призерів замкнув норвежець Йоханнес Дале-Шевдаль.

Кубок світу в Обергофі, спринт (чоловіки):

1. Томмазо Джакомел (Італія, 1+0) 25:01,7

2. Філіпп Наврат (Німеччина, 0+1) +13,2

3. Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегія, 1+0) +25,2

...

15. Віталій Мандзин (Україна, 1+0) +1:14,1

41. Дмитро Підручний (Україна, 1+2) +2:07,5

43. Богдан Борковський (Україна, 1+1) +2:08,7

45. Богдан Цимбал (Україна, 0+0) +2:11,8

94. Денис Насико (Україна, 1+2) +3:56,7

Як закінчився жіночий спринт?

Також п'ять біатлоністок виступали під прапором України у жіночому спринті. Нарешті на старт вийшли Юлія Джима, для якої змагання в Обергофі стали першими у поточному сезоні 2025 – 2026. Щоправда, перший млинець нанівець. Олімпійська чемпіонка схибила одного разу на стійці, але через поганий хід фінішувала лише 82-ю. Це найгірший результат серед українок у цій гонці.

Найкращою серед українок стала Христина Дмитренко – 33-тя. Вона стала єдиною представницею української збірної, яка заїхала у залікову зону.

Три українки відібрались у гонку переслідування – Дмитренко, Олександра Меркушина та Дарина Чалик.

Жіночий спринт виграла шведка Ельвіра Карін Еберг. Срібну медаль спринту несподівано завоювала представниця Фінляндії Суві Мінккінен, а третьою стала француженка Жюлья Сімон. Усі троє призерок спринту жодного разу не влучили "у молоко".

Кубок світу в Обергофі, спринт (жінки):

1. Ельвіра Карін Еберг (Швеція, 0+0) 22:00,6

2. Суві Мінккінен (Фінляндія, 0+0) +21,1

3. Жюлья Сімон (Франція, 0+0) +23,6

...

33. Христина Дмитренко (Україна, 0+0) +1:53,8

59. Олександра Меркушина (Україна, 0+2) +2:26,5

60. Дарина Чалик (Україна, 1+1) +2:27,6

78. Олена Городна (Україна, 1+1) +3:23,1

82. Юлія Джима (Україна, 0+1) +3:46,2

Четвертий етап продовжиться у суботу, 10 січня. У цей день відбудеться чоловічий персьют (о 13:00) та жіноча естафета (о 15:25).