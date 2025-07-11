Кубок України з футболу оновлює формат та трофей: що нового чекає на команди
- Кубок України з футболу змінює формат розіграшу з сезону 2025-2026.
- Команди УПЛ стартують з 1/32 фіналу, а учасники єврокубків – з 1/16 фіналу.
- УАФ оновить трофей Кубка України, а всі матчі будуть показані на УПЛ ТБ.
Другий за рангом футбольний турнір України предстане у новому форматі вже у наступному сезоні. Команди УПЛ починатимуть свій шлях раніше та можуть перетнутися між собою на будь-якому етапі.
Вже 1 серпня стартує новий сезон Української Прем'єр-ліги 2025-2026. Також вже наступного місяці візьме старт і Кубок України з футболу, який пройде в оновленому форматі, повідомляє 24 Канал з посиланням на УАФ.
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Що нового в Кубку України?
Українська асоціація футболу вирішила оновити формат розіграшу турніру. Змагання розпочнеться 9-10 серпня з матчів кваліфікації Кубка. У них зіграють переможці регіональних кубків:
- Агрон
- Атлетик
- Гірник
- Карбон
- Колос
- Агро-Нива
- Легія
- Луцьксантехмонтаж
- Медея
- ФК МФК Металрг
- Ніка СМК
- Новоукраїнка
- Олімпія
- Полісся Ставки
- Фазенда
Вісім переможців пар пройдуть в 1/32 фіналу. Там вони доєднаються до чотирьох аматорських команд та 44-х професійних клубів з УПЛ, Першої Ліги та Другої Ліги. Лише чотири команди стартують на стадію пізніше, а саме з 1/16 фіналу.
Мова про учасників єврокубків – Динамо, Шахтар, Полісся та Олександрію. Всі стадії турніру проходитимуть у одноматчевому форматі. До слова, всі ігри Кубка України будуть транслюватися на УПЛ ТБ.
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Цікаво, що тепер в матчах Кубка України скасують екстратайми. В разі нічиєї в основний час клуби одразу перейдуть до серії пенальті. Також жереб на всіх стадіях буде сліпим.
Фаворити зможуть перетнутися один із одним на будь-якій стадії. До того ж, УАФ представить новий трофей змагання, який отримає переможець сезону 2025-2026. Також тріумфатор турніру виграє квиток до Ліги Європи.
Нагадаємо, що переможцем Кубка України у сезоні 2024-2025 став донецький Шахтар. У фіналі турніру "гірники" здолали Динамо в серії пенальті після рахунку 1:1 в основний час.