Кубок України з футболу оновлює формат та трофей: що нового чекає на команди

Другий за рангом футбольний турнір України предстане у новому форматі вже у наступному сезоні. Команди УПЛ починатимуть свій шлях раніше та можуть перетнутися між собою на будь-якому етапі.

Вже 1 серпня стартує новий сезон Української Прем'єр-ліги 2025-2026. Також вже наступного місяці візьме старт і Кубок України з футболу, який пройде в оновленому форматі, повідомляє 24 Канал з посиланням на УАФ.

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Що нового в Кубку України?

Українська асоціація футболу вирішила оновити формат розіграшу турніру. Змагання розпочнеться 9-10 серпня з матчів кваліфікації Кубка. У них зіграють переможці регіональних кубків:

Агрон

Атлетик

Гірник

Карбон

Колос

Агро-Нива

Легія

Луцьксантехмонтаж

Медея

ФК МФК Металрг

Ніка СМК

Новоукраїнка

Олімпія

Полісся Ставки

Фазенда

Вісім переможців пар пройдуть в 1/32 фіналу. Там вони доєднаються до чотирьох аматорських команд та 44-х професійних клубів з УПЛ, Першої Ліги та Другої Ліги. Лише чотири команди стартують на стадію пізніше, а саме з 1/16 фіналу.

Мова про учасників єврокубків – Динамо, Шахтар, Полісся та Олександрію. Всі стадії турніру проходитимуть у одноматчевому форматі. До слова, всі ігри Кубка України будуть транслюватися на УПЛ ТБ.

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Цікаво, що тепер в матчах Кубка України скасують екстратайми. В разі нічиєї в основний час клуби одразу перейдуть до серії пенальті. Також жереб на всіх стадіях буде сліпим.

Фаворити зможуть перетнутися один із одним на будь-якій стадії. До того ж, УАФ представить новий трофей змагання, який отримає переможець сезону 2025-2026. Також тріумфатор турніру виграє квиток до Ліги Європи.

Нагадаємо, що переможцем Кубка України у сезоні 2024-2025 став донецький Шахтар. У фіналі турніру "гірники" здолали Динамо в серії пенальті після рахунку 1:1 в основний час.