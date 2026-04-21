Анонс 1/2 фіналу Кубка України: чого чекати від матчів Динамо та Металіста 1925

Цього тижня пройдуть півфінальні матчі Кубка України 2025 – 2026. Саме в них визначиться фінальна пара турніру.

В боротьбі за трофей залишилось всього чотири команди: Металіст 1925, Динамо, Буковина та Чернігів. Кияни зіграють з командою з Чернівців, тоді як харків'яни битимуться з Черніговим, повідомляє 24 Канал.

До теми Кубок України 2025/2026: розклад матчів і результати

Чи врятує Динамо сезон?

Цього сезону УАФ внесла суттєві зміни в розіграш Кубка України. Команди розпочинали участь аж з 1/32 фіналу (за виключенням учасників єврокубків), жереб на кожній стадії був сліпим, а трофей пережив оновлення.

Це дозволило двом головним фаворитам турніру Динамо та Шахтарю зійтись вже на стадії 1/8 фіналу. Тоді кияни тріумфували з рахунком 2:1. Після цього Динамо здолало Інгулець і тепер битиметься з майбутнім новачком УПЛ.

Для киян Кубок України – останній шанс врятувати провальний сезон. Підопічні Костюка вже давно випали з ботьби за чемпіонство, а нині взагалі посідають п'яте місце в турнірній таблиці УПЛ.

Перемога в Кубку подарує Динамо путівку до кваліфікації Ліги Європи. Що ж стосується Буковини, то підопічні Шищенка ще не зазнали жодної поразки в сезоні. Буковина вже гарантувала собі вихід в УПЛ, а в Кубку вибила міцні Карпати та ЛНЗ.

До слова, торік команди вже зустрічались в Кубку саме на стадії 1/2 фіналу. Тоді "біло-сині" тріумфували з рахунком 4:1, хоч і пропустили першими.

Чи пощастило Металісту 1925 із жеребом?

Що ж стосується другої пари, то поява Чернігова на такій пізній стадії є дещо сенсаційною. В Першій лізі команда йде аж 12-ю, випереджаючи зону перехідних матчів на два бали.

Проте в Кубку жереб часто посміхався їм. З представників еліти Чернігів грав лише проти Кривбасу та навіть програв йому по пенальті. Проте криворіжці порушили ліміт на легіонерів, що допомогло чернігівцям залишитись в Кубку.

Що ж стосується Металіста 1925, то для підопічних Бартуловича Кубок має схожу мотивацію із динамівською. В чемпіонаті харків'яни йдуть четвертими з відставанням від єврокубкової зони у два бали.

Матч Буковина – Динамо пройде в Тернополі 21 квітня, тоді як гра Металіст 1925 – Чернігів призначена на 22-ге число в Житомирі. Обидві зустрічі стартують о 18:00 за київським часом. Фінал змагання відбудеться 20 травня у Львові.