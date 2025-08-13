У середу, 13 серпня, у Будинку футболу відбулося жеребкування 1/32 фіналу Кубка України сезону-2025/26. Визначилися усі пари протистояння на цій стадії турніру.

Починаючи з цього сезону Кубок України проходить у новому форматі. Переможець турніру отримає оригінальний трофей, а фаворити можуть зустрітися вже на ранніх стадіях, пише 24 Канал.

Хто зіграє у 1/32 фіналу Кубка України?

На цій стадії у боротьбу за Кубок України вступають 12 команд УПЛ, 32 представники Першої та Другої ліг, 4 команди аматорської ліги. До них приєднаються вісім переможців кваліфікаційного раунду, який відбувся на початку серпня.

У 1/32 обіцяє бути цікавим протистояння Металіста 1925 та Оболоні. Представники УПЛ визначать одного володаря путівки до 1/16 фіналу. Не менш запеклою буде битва між Чорноморцем, який мріє повернутися в еліту, та амбітною Зорею.

Ще чотири представники України у єврокубкових турнірах (Динамо, Олександрія, Шахтар та Полісся) приєднаються до Кубка України у 1/16 фіналу.

Результати жеребкування 1/32 фіналу Кубка України

Карбон – Інгулець



Поділля – Скала 1911



Вікторія – Ворскла



Локомотив – Колос



Ужгород – Фенікс-Маріуполь



Нива Вінниця – ЮКСА



Металіст – Маяк



Вільхівці – Олімпія



Авангард – Буковина



Чайка – Лісне



Колос Полонне – Нафтовик-Долина



Епіцентр – Агротех



Денгофф – Прикарпаття-Благо



Фазенда – Металург



Корміл – Рух



ЛНЗ – Пробій



Чорноморець – Зоря



Діназ – Агробізнес



Пенуел – Карпати



Лівий Берег – Кудрівка



IRON – Полтава



Металіст 1925 – Оболонь



Коростень-Агро-Нива – Верес



Чернігів – Атлет



Полісся Ставки – Ребел



Гірник-Спорт – Тростянець



Куликів-Білка – Кривбас



Реал Фарма – Нива Тернопіль

Матчі 1/32 фіналу Кубка України відбудуться 23 та 24 серпня 2025 року. Точний розклад поєдинків з'явиться згодом.

