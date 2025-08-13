Укр Рус
Sport News 24 Футбол Результати жеребкування 1/32 фіналу Кубка України 2025/26: коли відбудуться матчі
13 серпня, 17:04
2

Результати жеребкування 1/32 фіналу Кубка України 2025/26: коли відбудуться матчі

Сергій Шаховець
Основні тези
  • У Будинку футболу відбулося жеребкування 1/32 фіналу Кубка України сезону-2025/26, визначивши пари для турніру.
  • У змагання беруть участь 12 команд УПЛ, 32 команди з Першої та Другої ліг, 4 аматорські команди, а також 8 переможців кваліфікаційного раунду.
  • Матчі 1/32 фіналу Кубка України пройдуть 23 і 24 серпня 2025 року, а точний розклад буде оголошено пізніше.

У середу, 13 серпня, у Будинку футболу відбулося жеребкування 1/32 фіналу Кубка України сезону-2025/26. Визначилися усі пари протистояння на цій стадії турніру.

Починаючи з цього сезону Кубок України проходить у новому форматі. Переможець турніру отримає оригінальний трофей, а фаворити можуть зустрітися вже на ранніх стадіях, пише 24 Канал.

До теми Кубок України 2025-2026: розклад матчів і результати

Хто зіграє у 1/32 фіналу Кубка України?

На цій стадії у боротьбу за Кубок України вступають 12 команд УПЛ, 32 представники Першої та Другої ліг, 4 команди аматорської ліги. До них приєднаються вісім переможців кваліфікаційного раунду, який відбувся на початку серпня.

У 1/32 обіцяє бути цікавим протистояння Металіста 1925 та Оболоні. Представники УПЛ визначать одного володаря путівки до 1/16 фіналу. Не менш запеклою буде битва між Чорноморцем, який мріє повернутися в еліту, та амбітною Зорею.

Ще чотири представники України у єврокубкових турнірах (Динамо, Олександрія, Шахтар та Полісся) приєднаються до Кубка України у 1/16 фіналу.

Результати жеребкування 1/32 фіналу Кубка України

  • Карбон – Інгулець
     
  • Поділля – Скала 1911
     
  • Вікторія – Ворскла
     
  • Локомотив – Колос
     
  • Ужгород – Фенікс-Маріуполь
     
  • Нива Вінниця – ЮКСА
     
  • Металіст – Маяк
     
  • Вільхівці – Олімпія
     
  • Авангард – Буковина
     
  • Чайка – Лісне
     
  • Колос Полонне – Нафтовик-Долина
     
  • Епіцентр – Агротех
     
  • Денгофф – Прикарпаття-Благо
     
  • Фазенда – Металург
     
  • Корміл – Рух
     
  • ЛНЗ – Пробій 
     
  • Чорноморець – Зоря
     
  • Діназ – Агробізнес
     
  • Пенуел – Карпати
     
  • Лівий Берег – Кудрівка
     
  • IRON – Полтава
     
  • Металіст 1925 – Оболонь
     
  • Коростень-Агро-Нива – Верес
     
  • Чернігів – Атлет
     
  • Полісся Ставки – Ребел
     
  • Гірник-Спорт – Тростянець
     
  • Куликів-Білка – Кривбас
     
  • Реал Фарма – Нива Тернопіль

Матчі 1/32 фіналу Кубка України відбудуться 23 та 24 серпня 2025 року. Точний розклад поєдинків з'явиться згодом.

Раніше повідомлялося, що чекає київське Динамо після вильоту з Ліги чемпіонів.