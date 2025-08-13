Починаючи з цього сезону Кубок України проходить у новому форматі. Переможець турніру отримає оригінальний трофей, а фаворити можуть зустрітися вже на ранніх стадіях, пише 24 Канал.
Хто зіграє у 1/32 фіналу Кубка України?
На цій стадії у боротьбу за Кубок України вступають 12 команд УПЛ, 32 представники Першої та Другої ліг, 4 команди аматорської ліги. До них приєднаються вісім переможців кваліфікаційного раунду, який відбувся на початку серпня.
У 1/32 обіцяє бути цікавим протистояння Металіста 1925 та Оболоні. Представники УПЛ визначать одного володаря путівки до 1/16 фіналу. Не менш запеклою буде битва між Чорноморцем, який мріє повернутися в еліту, та амбітною Зорею.
Ще чотири представники України у єврокубкових турнірах (Динамо, Олександрія, Шахтар та Полісся) приєднаються до Кубка України у 1/16 фіналу.
Результати жеребкування 1/32 фіналу Кубка України
- Карбон – Інгулець
- Поділля – Скала 1911
- Вікторія – Ворскла
- Локомотив – Колос
- Ужгород – Фенікс-Маріуполь
- Нива Вінниця – ЮКСА
- Металіст – Маяк
- Вільхівці – Олімпія
- Авангард – Буковина
- Чайка – Лісне
- Колос Полонне – Нафтовик-Долина
- Епіцентр – Агротех
- Денгофф – Прикарпаття-Благо
- Фазенда – Металург
- Корміл – Рух
- ЛНЗ – Пробій
- Чорноморець – Зоря
- Діназ – Агробізнес
- Пенуел – Карпати
- Лівий Берег – Кудрівка
- IRON – Полтава
- Металіст 1925 – Оболонь
- Коростень-Агро-Нива – Верес
- Чернігів – Атлет
- Полісся Ставки – Ребел
- Гірник-Спорт – Тростянець
- Куликів-Білка – Кривбас
- Реал Фарма – Нива Тернопіль
Матчі 1/32 фіналу Кубка України відбудуться 23 та 24 серпня 2025 року. Точний розклад поєдинків з'явиться згодом.
