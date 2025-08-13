Починаючи з цього сезону Кубок України проходить у новому форматі. Переможець турніру отримає оригінальний трофей, а фаворити можуть зустрітися вже на ранніх стадіях, пише 24 Канал.

Хто зіграє у 1/32 фіналу Кубка України?

На цій стадії у боротьбу за Кубок України вступають 12 команд УПЛ, 32 представники Першої та Другої ліг, 4 команди аматорської ліги. До них приєднаються вісім переможців кваліфікаційного раунду, який відбувся на початку серпня.

У 1/32 обіцяє бути цікавим протистояння Металіста 1925 та Оболоні. Представники УПЛ визначать одного володаря путівки до 1/16 фіналу. Не менш запеклою буде битва між Чорноморцем, який мріє повернутися в еліту, та амбітною Зорею.

Ще чотири представники України у єврокубкових турнірах (Динамо, Олександрія, Шахтар та Полісся) приєднаються до Кубка України у 1/16 фіналу.

Результати жеребкування 1/32 фіналу Кубка України

  • Карбон – Інгулець
  • Поділля – Скала 1911
  • Вікторія – Ворскла
  • Локомотив – Колос
  • Ужгород – Фенікс-Маріуполь
  • Нива Вінниця – ЮКСА
  • Металіст – Маяк
  • Вільхівці – Олімпія
  • Авангард – Буковина
  • Чайка – Лісне
  • Колос Полонне – Нафтовик-Долина
  • Епіцентр – Агротех
  • Денгофф – Прикарпаття-Благо
  • Фазенда – Металург
  • Корміл – Рух
  • ЛНЗ – Пробій
  • Чорноморець – Зоря
  • Діназ – Агробізнес
  • Пенуел – Карпати
  • Лівий Берег – Кудрівка
  • IRON – Полтава
  • Металіст 1925 – Оболонь
  • Коростень-Агро-Нива – Верес
  • Чернігів – Атлет
  • Полісся Ставки – Ребел
  • Гірник-Спорт – Тростянець
  • Куликів-Білка – Кривбас
  • Реал Фарма – Нива Тернопіль

Матчі 1/32 фіналу Кубка України відбудуться 23 та 24 серпня 2025 року. Точний розклад поєдинків з'явиться згодом.

