Начиная с этого сезона Кубок Украины проходит в новом формате. Победитель турнира получит оригинальный трофей, а фавориты могут встретиться уже на ранних стадиях, пишет 24 Канал.

Кто сыграет в 1/32 финала Кубка Украины?

На этой стадии в борьбу за Кубок Украины вступают 12 команд УПЛ, 32 представителя Первой и Второй лиг, 4 команды любительской лиги. К ним присоединятся восемь победителей квалификационного раунда, который состоялся в начале августа.

В 1/32 обещает быть интересным противостояние Металлиста 1925 и Оболони. Представители УПЛ определят одного обладателя путевки в 1/16 финала. Не менее ожесточенной будет битва между Черноморцем, мечтающим вернуться в элиту, и амбициозной Зарей.

Еще четыре представителя Украины в еврокубковых турнирах (Динамо, Александрия, Шахтер и Полесье) присоединятся к Кубку Украины в 1/16 финала.

Результаты жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины

Карбон – Ингулец



Подолье – Скала 1911



Виктория – Ворскла



Локомотив – Колос



Ужгород – Феникс-Мариуполь



Нива Винница – ЮКСА



Металлист – Маяк



Вильховцы – Олимпия



Авангард – Буковина



Чайка – Лесное



Колос Полонное – Нефтяник-Долина



Эпицентр – Агротех



Денгофф – Прикарпатье-Благо



Фазенда – Металлург



Кормил – Рух



ЛНЗ – Пробой



Черноморец – Заря



Диназ – Агробизнес



Пенуэл – Карпаты



Левый Берег – Кудривка



IRON – Полтава



Металлист 1925 – Оболонь



Коростень-Агро-Нива – Верес



Чернигов – Атлет



Полесье Ставки – Ребел



Горняк-Спорт – Тростянец



Куликов-Белка – Кривбасс



Реал Фарма – Нива Тернополь

Матчи 1/32 финала Кубка Украины состоятся 23 и 24 августа 2025 года. Точное расписание поединков появится позже.

