Начиная с этого сезона Кубок Украины проходит в новом формате. Победитель турнира получит оригинальный трофей, а фавориты могут встретиться уже на ранних стадиях, пишет 24 Канал.

Кто сыграет в 1/32 финала Кубка Украины?

На этой стадии в борьбу за Кубок Украины вступают 12 команд УПЛ, 32 представителя Первой и Второй лиг, 4 команды любительской лиги. К ним присоединятся восемь победителей квалификационного раунда, который состоялся в начале августа.

В 1/32 обещает быть интересным противостояние Металлиста 1925 и Оболони. Представители УПЛ определят одного обладателя путевки в 1/16 финала. Не менее ожесточенной будет битва между Черноморцем, мечтающим вернуться в элиту, и амбициозной Зарей.

Еще четыре представителя Украины в еврокубковых турнирах (Динамо, Александрия, Шахтер и Полесье) присоединятся к Кубку Украины в 1/16 финала.

Результаты жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины

  • Карбон – Ингулец
  • Подолье – Скала 1911
  • Виктория – Ворскла
  • Локомотив – Колос
  • Ужгород – Феникс-Мариуполь
  • Нива Винница – ЮКСА
  • Металлист – Маяк
  • Вильховцы – Олимпия
  • Авангард – Буковина
  • Чайка – Лесное
  • Колос Полонное – Нефтяник-Долина
  • Эпицентр – Агротех
  • Денгофф – Прикарпатье-Благо
  • Фазенда – Металлург
  • Кормил – Рух
  • ЛНЗ – Пробой
  • Черноморец – Заря
  • Диназ – Агробизнес
  • Пенуэл – Карпаты
  • Левый Берег – Кудривка
  • IRON – Полтава
  • Металлист 1925 – Оболонь
  • Коростень-Агро-Нива – Верес
  • Чернигов – Атлет
  • Полесье Ставки – Ребел
  • Горняк-Спорт – Тростянец
  • Куликов-Белка – Кривбасс
  • Реал Фарма – Нива Тернополь

Матчи 1/32 финала Кубка Украины состоятся 23 и 24 августа 2025 года. Точное расписание поединков появится позже.

