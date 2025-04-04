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Sport News 24 Футбол "Німецька модель": у Кубку України з футболу плануються кардинальні зміни формату
4 квітня, 15:49
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"Німецька модель": у Кубку України з футболу плануються кардинальні зміни формату

Денис Іваненко
Основні тези
  • Плануються кардинальні зміни формату Кубка України з футболу, щоб підвищити інтерес глядачів та клубів.
  • Зміни можуть бути впроваджені з сезону-2025/2026, рішення поки не є офіційним.

Останнім часом ходило чимало розмов щодо необхідності змін у Кубку України. Все через те, що він втратив свій шарм і не викликає інтересу великої кількості вболівальників.

Робота над цим ведеться, повідомляє 24 Канал із посиланням на ТаТоТаке. Для повернення зацікавленості глядачів і самих клубів організатори планують змінити формат турніру.

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Що зміниться

Він може зазнати суттєвих змін і бути запровадженим уже з сезону-2025/2026. Наразі робоча група в УАФ розробляє новий формат, який має бути приблизно таким:

  • На першому етапі зустрічатимуться переможці регіональних кубків, що дасть додатковий шанс для аматорських команд;
  • На стадії 1/32 фіналу в боротьбу вступатимуть 12 клубів УПЛ, а в 1/16 до них долучаються ще чотири, які є учасниками єврокубків;
  • Переможці в усіх раундах визначаються в одному матчі;
  • Всі поєдинки відбуватимуться на полях команд із нижчих дивізіонів;
  • На всіх раундах використовується максимально сліпий жереб без розмежування сіяних і несіяних, тож гранди можуть зіграти вже в 1/16 фіналу;
  • Скасовується додатковий час – у разі нічиєї одразу пробиваються пенальті.

Важливо. Зміни в форматі Кубка України будуть підтверджені після ухвалення остаточного рішення робочою групою УАФ. Тож це ще не офіційна його версія.

Нагадаємо, що напередодні відбулося жеребкування півфінальної стадії Кубка України-2024/2025 з футболу. Базовий день проведення ігор – 23 квітня.