Артета визначився з клубом для Зіненка: українець може незабаром покинуи Арсенал
- Олександр Зінченко може перейти з Арсенала в дортмундську Боруссію, оскільки Мікель Артета розглядає його трансфер через високий потенціал Майлза Льюїса-Скеллі.
- Українським футболістом також цікавилися Ньюкасл Юнайтед, Баварія та Монако.
Український футболіст Олександр Зінченко може незабаром змінити клубну прописку. Лондонський Арсенал вже знайшов для футболіста клуб.
Лондонський Арсенал тривалий час роздумував над долею Олександра Зінченка у клубі. На футболіста вже з'явився претендент, пише 24 канал з посиланням на TransferFeed.
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Куди може перейти Зінченко
Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета готовий розглянути трансфер Олександра Зінченка до дортмундської Боруссії.
Таке рішення пов’язане з високою оцінкою потенціалу конкурента українця Майлза Льюїса-Скеллі, якого Артета вважає майбутнім команди. Через це позиція Зінченка в клубі більше не виглядає пріоритетною.
Довідка. У сезоні-2024/2025 Олександр Зінченко зіграв 23 матчі, у яких забив один гол та віддав один асист.
Нагадаємо, що українським футболістом цікавилися також Ньюкасл Юнайтед, Баварія та Монако.