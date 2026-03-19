Шанс для Луніна: основний воротар Реала випав на тривалий період через травму
- Основний воротар Реала Тібо Куртуа зазнав травми квадрицепса.
- Бельгієць буде відновлюватися близько півтора місяці.
Мадридський Реал успішно відіграв матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2025 – 2026. Команда Альваро Арбелоа двічі здолала Манчестер Сіті.
У Мадриді долю зустрічі вирішив хет-трик Вальверде, тоді як на виїзді перемогу Реалу приніс дубль Вінісіуса. Проте гра у Манчестері принесла "вершковим" і невтішні новини, повідомляє сайт Реала.
Що сталось із Куртуа?
У матчі-відповіді травми зазнав основний воротар мадридців Тібо Куртуа. У перерві бельгійцю знадобилась заміну, тому фанати клубу чекали на обстеження футболіста.
Зрештою воно показало неприємний результат для мадридців. Тібо травмував квадрицепс стегна на правій нозі, через що буде відновлюватися тривалий термін.
Як повідомляє журналістка Аранча Родрігес, Куртуа зможе повернутися на поле лише через шість тижнів, тобто на початку травня. Таким чином, у цей час основним кіпером "бланкос" має стати українець Андрій Лунін.
Українець вийшов на заміну в матчі проти Манчестер Сіті та не пропустив, оформивши три сейви. Тепер Лунін має зіграти проти Баварії у чвертьфіналі Ліги чемпіонів, а також у матчах Ла Ліги проти Атлетіко, Мальорки, Жирони, Алавеса та Бетіса.
Як Лунін виступає за Реал?
- Андрій приєднався до Реала у 2018 році. Мадридці тоді заплатили близько 8 мільйонів євро Зорі за українського воротаря.
- Проте в перші сезони у Мадриді Андрій не грав та віддавався в оренди. Гравець виступав за Леганес, Вальядолід та Ов'єдо.
- Вперше за Реал Андрій зіграв лише у 2021 році, але потім завжди був у статусі запасного кіпера. Андрію так і не вдалось виграти конкуренцію у Тібо Куртуа.
- Лунін отримує ігрову практику або в кубкових змаганнях, або у випадку травми Куртуа. За цей час воротар награв 66 матчів, з яких 23 – насухо.
- У поточному сезоні українець має у своєму активі лише три матчі. До слова, влітку Андрій може перебратися в АПЛ.