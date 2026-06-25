Завдяки нічийному результату проти Еквадору підопічні Діка Адвокаата можуть вийти з групи, якщо переграють Кот-д'Івуар. Поєдинок з африканцями відбудеться 25 червня о 23:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

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У якій формі команди підходять до матчу?

Поразка від Німеччини у попередньому турі стала для команди Кот-д'Івуару першою з часу вильоту з Кубка африканських націй. Усі попередні матчі після континентальної першості івуарійці виграли, пропустивши при цьому лише один м'яч – від Франції у контрольній зустрічі.

Битва, яку африканці влаштували німецькій машині, показала, наскільки далеко сягають амбіції цієї збірної. Навіть дивно, що ніколи раніше Кот-д'Івуар не виходив з групи та не здобував дві перемоги на одному Мундіалі. Протистояння з Кюрасао – ідеальна нагода це виправити.

Що ж до нідерландських підданих, то вони натхненні першим в історії заробленим заліковим балом на чемпіонатах світу і рекордом голкіпера Елоя Рома, який здійснив аж 15 сейвів в одному матчі.

Для Кюрасао це буде перше в історії протистояння з африканською збірною. Тим цікавіше, чи зможе скромна команда-дебютант бути конкурентною.

Які розклади у групі E на чемпіонаті світу?

Збірна Німеччини з 6 очками вже точно не опуститься нижче першої сходинки, адже має перевагу над Кот-д'Івуаром не лише у три очки, але й в особистій зустрічі.

Тож матч з Еквадором перетворюється для підопічних Юліана Нагельсманна на товариський – і це погана новина для Кюрасао і кот-д'івуарців. А саме для тієї з двох збірних, яка програє особисту зустріч. Висока ймовірність того, що ця команда фінішує останньою і вилетить.

Нічия повністю влаштовує івуарійців, адже гарантує їм другу сходинку. А от для Кюрасао навіть в разі фіаско Еквадору цього замало: з двома очками вийти з третього місця буде дуже складно.