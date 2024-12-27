В останні вихідні 2024 року в чемпіонаті Італії відбудуться матчі 18 туру Серії А. Центральна гра вікенду відбудеться в суботу, 28 грудня. У Римі місцеве Лаціо прийме Аталанту, повідомляє 24 Канал. Початок – о 21:45 за київським часом.

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Сенсаційний лідер Серії А

Бергамаски видають потужний 2024 рік. Навесні підопічні Гасперіні вирвали четверте місце в чемпіонаті та здобули трофей Ліги Європи, розгромивши у фіналі непереможний Баєр (3:0).

А у новому сезоні Аталанта налаштувалась на боротьбу за чемпіонство. Після трьох поразок на старті турніру "богиня" здобула аж 11 перемог поспіль в Серії А. Це дозволило команді Гасперіні вийти на перше місце.

Аталанта випереджає на два бали Наполі, на три – Інтер. Ще одним борцем за чемпіонство можна назвати Лаціо, який вдало змінив тренера влітку.

Римляни під керівництвом Марко Бароні захопили лідерство у Лізі Європи, а в чемпіонаті йдуть на четвертій сходинці. Відстань від лідера Аталанти складає шість балів і після звітної зустрічі вона може скоротитися до трьох.

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Втім у цьому матчі Лаціо виглядає андердогом. Коефіцієнт на успіх римлян становить 3,00, тоді як Аталанти – 2,45. Вірогідність нічиї становить 3,35.

При цьому експерти очікують на результативну зустріч. "Тотал більше 2,5" оцінюється у 1,85, тоді як ТМ2,5 – у 2,02. Головними претендентами на забитий м'яч є наступні футболісти:

Адемола Лукман (Аталанта) – 2,60

Валентін Кастельянос (Лаціо) – 2,60

Булає Діа (Лаціо) – 3,50

Шарль Де Кетеларе (Аталанта) – 3,50

Ніколо Дзаньоло (Аталанта) – 4,50

Маттія Дзакканьї (Лаціо) – 4,50

Марко Брешіаніні (Аталанта) – 4,50

Маріо Пашаліч (Аталанта) – 4,50

Густав Ісаксен (Лаціо) – 5,50

Лазар Самарджич (Аталанта) – 5,50

Відзначимо, що Аталанта не є головним фаворитом на перемогу в чемпіонаті Італії. Найбільше шансів дають Інтеру, який за втраченими очками йде врівень з бергамасками.

Коефіцієнт на міланців становить 1,72, тоді як Аталанту – 3,30. Нещодавній лідер Наполі наразі є лише третім претендентом (5,50), тоді як шанси Лаціо виглядають майже примарними – 35,00.