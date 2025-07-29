У вівторок, 29 липня, спортивну спільноту сколихнула новина про аварію під час експедиції у горах Пакистану. Однією із учасниць цієї жахливої аварії стала відома колишня біатлоністка Лаура Дальмаєр.

Німецька колишня біатлоністка Лаура Дальмаєр пішла в експедицію у пакистанських горах Каракорум. Олімпійська чемпіонка із біатлону була не одна, а потрапила в аварію із напарницею по альпінізму, повідомляє 24 Канал.

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Як Дальмаєр потрапила в аварію у горах?

28 липня дівчата здійснювали сходження в альпійському стилі, коли на Дальмаєр впало каміння. Аварія сталась на висоті 5700 метрів. Партнерка Лаури миттєво викликала швидку допомогу та рятувальників. Однак через віддалену місцевість рятувальний вертоліт дістався місця аварії лише вранці 29 липня.

Наразі гірська рятувальна операція триває. Із рятувальниками пліч-о-пліч працюють досвідчені альпіністи. Про це повідомляло джерело ZDF.

Водночас у профілі колишньої біатлоністки в інстаграмі підтвердили моторошну інформацію.

У понеділок, 28 липня, на піку Лайла (6069 метрів) в пакистанських горах Каракорум сталася серйозна гірська аварія, в результаті якої Лаура Дальмаєр була вражена камінням. Через постійну велику небезпеку падіння каменів до неї ніхто не зміг дістатися. Під час обльоту вертольотом було встановлено, що досвідчена альпіністка отримала щонайменше важкі травми. Ознак життя не виявлено,

– йдеться у публікації.

Хто така Лаура Дальмаєр?

Лаура Дальмаєр у минулому титулована біатлоністка. Вже у своїй дебютній гонці на Кубку світу продемонструвала 5-й результат в естафеті у чеському Нове-Место.

Вперше заїхала на п'єдестал у березні 2013-го. Цього разу Дальмаєр разом із партнерками по збірній перемогла в естафеті у російському Сочі. А от перший особистий подіум був взимку 2015-го, коли стала третьою у жіночому спринті в італійському Антгольц-Антерсельві. Саме тоді Лаура почала своє звершення на вершину загального заліку Кубка світу.

У 2018-му році німкеня видала неймовірний старт на зимовій Олімпіаді у Пхьончхані, коли завоювала два "золота" (у спринті та гонці переслідування) та одне "срібло" в індивідуальній гонці.

Також за спиною німецької ексбіатлоністки аж 15 нагород чемпіонату світу, серед яких сім золотих медалей. Таку кількість нагород Лаура здобула у період із 2015 – 2019 років.

Коли Дальмаєр завершила кар'єру?

Дальмаєр не так довго затрималась у біатлоні. У травні 2019-го німкеня оголосила, що вішає гвинтівку та лижі на цвях. У своїх соцмережах Лаура пояснила такий ранній відхід із професійного спорту. Дворазова олімпійська чемпіонка-2018 розповіла, що втратила мотивацію та пристрасть до біатлону після складного сезону.

Дальмаєр завершила кар'єру у віці лише 25 років.

Шановні фанати, друзі та партнери! Прийшов час прощатися! Після неймовірно важкого сезону, повного злетів і падінь, я більше не відчуваю стовідсоткову пристрасть, необхідну для професійного спорту. Тому я вирішила закінчити свою біатлонну кар’єру,

– написала Лаура.

Чим захоплювалась, окрім біатлону Лаура Дальмаєр?

Окрім біатлону Дальмаєр захоплювалась альпінізмом. Лаура – затята та досвідчена альпіністка, як і її батько. Влітку 2017-го Лаура підкорила вершини Токлараю та Альпамайо, які є частиною гірського масиву Кордильєри-Бланка. А вже через два роки Дальмаєр стала на вершину найвищої гори Ірану – Демаве.

В інстаграмі колишньої біатлоністки дуже багато контенту із подібних експедицій.

Альпіністка Лаура Дальмаєр / Фото з інстаграму колишньої біатлоністки

Також Дальмаєр неодноразово працювала у студіях для німецького телебачення під час біатлонних змагань.