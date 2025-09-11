Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров нещодавно розповів про проведення матчу між збірними Росії та США. У Федерації футболу США відреагували на заяву підсанкційного політика.

Росія не збирається припиняти війну проти України, але намагається відновити стосунки зі Сполученими Штатами. У пропагандистських ЗМІ розлетілася новина про проведення футбольного матчу Росія – США, пише 24 Канал.

Як у США спростували заяву Лаврова?

Автором фейкової заяви став міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. У понеділок, 8 вересня, він розповів місцевим ЗМІ, що ФІФА збирається організувати товариський поєдинок Росія – США в рамках підготовки до ЧС-2026.

"Знаю, що вже в деяких колах, включно з керівництвом ФІФА, обговорюють можливість проведення футбольного матчу між країнами-господарками ЧС-2018 і ЧС-2026. Раніше у нас були традиції хокейних гастролей один до одного, і в цьому є великий інтерес", – вихвалявся Лавров.

Один з російських спортивних порталів вирішив перевірити заяву брехливого міністра та звернувся за роз'ясненням до Федерації футболу США (US Soccer). Відповідь організації була однозначною.

Ми не ведемо переговорів із Росією щодо проведення будь-яких матчів збірної країни,

– відповіли в US Soccer.

Зазначимо, що очільник МЗС Росії не вперше розповсюджує брехню. Поплічник диктатора Путіна виправдовує війну в Україні "захистом росіян", що "Росія не збиралася захоплювати українські території" та про "нелегітимність Зеленського".

Які санкції застосовані проти Росії у футболі?

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Росію відсторонили від міжнародних турнірів під егідою ФІФА й УЄФА.

Російські клуби четвертий рік поспіль пропускають єврокубкові турніри, а збірні країни-агресорки не грає у кваліфікаціях ЧЄ та ЧС.

Своє самолюбство росіяни тішать товариськими спарингами зі збірними Куби, Кенії, Білорусі, В'єтнаму, Сирії та іншими командами з другої сотні рейтингу ФІФА.

Раніше повідомлялося, що колишній гравець збірної Росії Федір Смолов може потрапити до в'язниці.