В США уличили Лаврова во лжи: что наговорил министр МИД России о ФИФА и сборной
- США опровергли заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о запланированном футбольном матче между Россией и США.
- US Soccer заявила, что не ведет переговоров с Россией о проведении каких-либо матчей сборной страны.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно рассказал о проведении матча между сборными России и США. В Федерации футбола США отреагировали на заявление подсанкционного политика.
Россия не собирается прекращать войну против Украины, но пытается восстановить отношения с Соединенными Штатами. В пропагандистских СМИ разлетелась новость о проведении футбольного матча Россия – США, пишет 24 Канал.
Как в США опровергли заявление Лаврова?
Автором фейкового заявления стал министр иностранных дел России Сергей Лавров. В понедельник, 8 сентября, он рассказал местным СМИ, что ФИФА собирается организовать товарищеский поединок Россия – США в рамках подготовки к ЧМ-2026.
"Знаю, что уже в некоторых кругах, включая руководство ФИФА, обсуждают возможность проведения футбольного матча между странами-хозяйками ЧМ-2018 и ЧМ-2026. Раньше у нас были традиции хоккейных гастролей друг к другу, и в этом есть большой интерес", – хвастался Лавров.
Один из российских спортивных порталов решил проверить заявление лживого министра и обратился за разъяснением в Федерацию футбола США (US Soccer). Ответ организации был однозначным.
Мы не ведем переговоров с Россией о проведении каких-либо матчей сборной страны,
– ответили в US Soccer.
Отметим, что глава МИД России не впервые распространяет ложь. Приспешник диктатора Путина оправдывает войну в Украине "защитой россиян", что "Россия не собиралась оккупировать украинские территории" и о "нелегитимности Зеленского".
Какие санкции применены против России в футболе?
- Напомним, что после начала полномасштабного вторжения Россию отстранили от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.
- Российские клубы четвертый год подряд пропускают еврокубковые турниры, а сборные страны-агрессора не играет в квалификациях ЧЕ и ЧМ.
- Свое самолюбие россияне тешат товарищескими спаррингами со сборными Кубы, Кении, Беларуси, Вьетнама, Сирии и другими командами из второй сотни рейтинга ФИФА.
Ранее сообщалось, что бывший игрок сборной России Федор Смолов может попасть в тюрьму.