Леброн став абсолютним рекордсменом НБА, перевершивши досягнення Джордана: історичне відео

У суботу, 4 січня, відбулися матчі чергового туру регулярного чемпіонату НБА. В одному з них глядачі стали свідками історичної події для ліги.

Лос-Анджелес Лейкерс вдома приймав Атланту Гокс. Господарі здобули перемогу з рахунком 119:102.

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Неймовірне досягнення Джеймса

У цьому поєдинку 40-річний Леброн Джеймс став одним із головних героїв зустрічі. Лідер Лейкерс записав у свій актив 30 очок, а також зробив три підбирання та віддав вісім асистів.

Це дозволило американцю стати рекордсменом НБА за кількістю матчів з 30+ очками, повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі ліги. До цього він ділив першу сходинку з легендарним Майклом Джорданом, який утримував пальму першості з 2003 року.

Тепер в активі Леброна 563 такі поєдинки. Трійку ж замикає Вілт Чемберлейн – він у 515 матчах набирав 30 очок і більше.



Топ-10 рекордсменів НБА за кількістю матчів з 30+ очками / Зображення з соцмереж НБА

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Леброн Джеймс проводить у середньому 34,9 хвилини за гру на майданчику, у яких набирає 24,1 очка, робить 7,4 підбирання та 8,9 асиста.

Дивіться відео з результативними діями Леброна Джеймса в рекордному матчі

До слова. У попередньому поєдинку Леброну Джеймсу вдалося встановити ще одне фантастичне досягнення. Він став лише другим гравцем в історії НБА, який за гру набирав 30+ очок у віці 40 років. Першим був Майкл Джордан.

Наступна гра Лос-Анджелес Лейкерс відбудеться 6 січня. У ній команді Леброна буде протистояти Х'юстон Рокетс.