Довбик у вогні: Артем забив ефектний гол за Рому та приніс їй сьому перемогу в Серії А поспіль

Форвард збірної України став головним героєм виїзного матчу проти Лечче. Довбик забив наприкінці зустрічі та вирвав перемогу для команди Клаудіо Раньєрі.

Лечче – Рома 0:1

Гол: Довбик, 80.

Цього тижня в чемпіонаті Італії 2024-2025 проходять матчі 30 туру Серії А. На вечір суботи була винесена зустріч за участю Роми, яка гостювала на полі Лечче, повідомляє 24 Канал.

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Українець витягнув перемогу

Римляни проводять успішний відрізок сезону після провалу на старті. Команда Клаудіо Раньєрі здобула шість поспіль перемог в Серії А та застрибнула у єврокубкову зону.

Бій з Лечче був прекрасною нагодою продовжити серію, адже суперник є аутсайдером турніру та бореться за виживання. В основі римлян вийшов Артем Довбик, який склав пару форвардів із Матіасом Суле.

Попри явний фаворитизм у зустрічі Рома не мала суттєвої ігрової переваги. Лечче вдало стримував гостей та мав усі шанси вирвати нічию. Довбик був одним з найбільш активних у складі гостей та завдав п'ять ударів по воротах.

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Зрештою один із цих ударів став успішним. На 80-й хвилині Артем підхопив снаряд після пасу від Крістанте, накрутив захисника господарів та точно пробив у ближній кут.

Це був вже 15-ий гол українця за Рому цього сезону. За чотири хвилини після голу тренер замінив Довбика, але Рома все одно втримала перемогу. Вона стала сьомою поспіль в Серії А для "вовків" та дозволила їм піднятися на шосте місце.

Відеоогляд матчу Лечче – Рома