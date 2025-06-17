Легенда італійського футболу збив з ніг екскапітанку Англії: брутальне відео

Декілька днів тому у Манчестері на "Олд Траффорд" відбувся благодійний матч. Збірна Англії зіграла проти змішаної команди легенд футболу.

Матч запам'ятвся жорстким епізодом за участі Леонардо Бонуччі. Колишній захисник Ювентуса та збірної Італії продемонстрував притаманний собі контактний стиль гри, повідомляє 24 канал.

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Бонуччі не шкодує нікого

Леонардо Бонуччі під час однієї з атак виконав жорсткий підкат. Італієць просто влетів у екскапітанку жіночої збірної Англії Стеф Хотон.

Після чого матч було призупинено, адже епізод здавався дуже серйозним. Однак після надання допомоги Хотон продовжила гру, на щастя обійшлось без травм.

Бонуччі у підкаті зніс Хотон: дивіться відео

Після благодійного матчу Леонардо Бонуччі опублікував спільне фото зі Стеф Хотон. Колишній італійський футболіст залишив жартівливий підпис: "Вона ще жива".

Бонуччі опублікував фото з Хотон / Фото з інстагарму ексфутболіста

Нагадаємо, що Дженаро Гаттузо нещодавно очолив збірну Італії. Тепер Леонардо Бонуччі працює асистентом головного тренера "сквадри адзурри".

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