Піде безкоштовно: Барселона попрощається із лідером нападу наприкінці сезону
- Барселона планує розпрощатися з Робертом Левандовським наприкінці сезону.
- Клубу потрібно звільнити зарплатну відомість.
Роберт Левандовський є одним з лідерів сучасної Барселони. Поляк разом із Ямалем та Рафіньєю утворює один з найкращих нападів у Європі
Проте подальше перебування Левандовського в каталонському клубі знаходиться під питання. Є велика ймовірність, що поляк залишить Барселону наприкінці сезону, повідомляє RAC1.
Що буде із Левандовським?
Клуб вже почав будувати фінансові плани на наступний рік. І в цих планах немає Левандовського, який має одну з найвищих зарплат у Барселоні.
"Блаугранас" мають звільнити близько 12 мільйонів зарплатної відомості, щоб вписатися у правило фейр-плей. При цьому клуб ще й не отримає гроші за Роберта, який влітку піде вільним агентом.
Тим не менш, Барселона вже шукає заміну для Левандовського. Влітку іспанці мають намір підписати нападника, а також центрального захисника.
Нагадаємо, що Левандовський доєднався до каталонського клубу у 2022 році. Каталонці заплатили за страйкера 45 мільйонів євро мюнхенській Баварії згідно з даними Transfermarkt.
У 173 матчах форвард оформив 113 голів та допоміг клубу виграти два чемпіонства, один Кубок та три Суперкубки Іспанії. У сезоні 2022 – 2023 Роберт став найкращим бомбардиром Ла Ліги.
Як Барселона виступає у сезоні 2025 – 2026?
- Поточна кампанія непогано складається для каталонського клубу. Барселона є чинним лідером чемпіонату Іспанії, вигравши 18 з 22-х матчів.
- Також команда вийшла у чвертьфінал Кубка країни, а в битві за Суперкубок Іспанії переграла мадридський Реал з рахунком 3:2. Окрім цього, "блаугранас" залишаються в боротьбі у єврокубках.
- Барселона виграла 5 з 8 матчів основної стадії Ліги чемпіонів та посіла п'яте місце у турнірній таблиці. Це дозволило підопічним Гансі Фліка напряму вийти в 1/8 фіналу.