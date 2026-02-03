Піде безкоштовно: Барселона попрощається із лідером нападу наприкінці сезону

Роберт Левандовський є одним з лідерів сучасної Барселони. Поляк разом із Ямалем та Рафіньєю утворює один з найкращих нападів у Європі

Проте подальше перебування Левандовського в каталонському клубі знаходиться під питання. Є велика ймовірність, що поляк залишить Барселону наприкінці сезону, повідомляє RAC1.

До теми Барселона оцінила хавбека у космічну суму: у гравця аномальна результативність

Що буде із Левандовським?

Клуб вже почав будувати фінансові плани на наступний рік. І в цих планах немає Левандовського, який має одну з найвищих зарплат у Барселоні.

"Блаугранас" мають звільнити близько 12 мільйонів зарплатної відомості, щоб вписатися у правило фейр-плей. При цьому клуб ще й не отримає гроші за Роберта, який влітку піде вільним агентом.

Тим не менш, Барселона вже шукає заміну для Левандовського. Влітку іспанці мають намір підписати нападника, а також центрального захисника.

Нагадаємо, що Левандовський доєднався до каталонського клубу у 2022 році. Каталонці заплатили за страйкера 45 мільйонів євро мюнхенській Баварії згідно з даними Transfermarkt.

У 173 матчах форвард оформив 113 голів та допоміг клубу виграти два чемпіонства, один Кубок та три Суперкубки Іспанії. У сезоні 2022 – 2023 Роберт став найкращим бомбардиром Ла Ліги.

Як Барселона виступає у сезоні 2025 – 2026?