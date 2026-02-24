Олімпійські ігри-2026 стали рекордними за кількістю медалей атлетів ЛГБТ+
- На Олімпіаді-2026 у Мілані та Кортіні 49 відкритих представників ЛГБТ+ спільноти здобули рекордну кількість медалей: 5 золотих, 2 срібних і 4 бронзових.
- Збірна Норвегії встановила новий рекорд, здобувши 18 золотих медалей, а Україна не отримала жодної медалі.
Участь в Зимових Олімпійських іграх-2026 у Мілані та Кортіні взяли 49 відкритих представників ЛГБТ+ спільноти. Їхній доробок на Олімпіаді став рекордним за історію зимового спорту.
Якби з цих спортсменів складали окрему збірну, вони б були 19-ою найбільшою командою на змаганнях. А у медальному заліку посіли б 13-те місце, пише Outsports.
Дивіться також Рекорди є – медалей немає: підсумок Олімпійських ігор-2026 для України
Скільки медалей здобули ЛГБТ+ атлети на Олімпіаді?
З 49 атлетів додому з медалями повертаються 19, а кількість здобутих нагород складає 11:
- 5 золотих
- 2 срібних
- 4 бронзових
Таким чином 37% умовної команди ЛГБТ+ посіли у своїх змаганнях місця у топ-3 – це був би чудовий результат для будь-якої національної збірної.
Хто зі спортсменів ЛГБТ+ стали олімпійськими медалістами?
Найбільш успішними видами спорту для умовної ЛГБТ+ команди стали хокей, фігурне катання та фристайл.
Золоті медалісти
Кайла Барнс, Гіларі Найт, Алекс Карпентер – США, хокей
Гійом Сізерон – Франція, фігурне катання
Брізі Джонсон – США, гірськолижний спорт
Амбер Гленн – США, фігурне катання
Матильда Гремо – Швейцарія, фристайл
Срібні медалісти
Брюс Муа – Велика Британія, керлінг
Емілі Кларк, Ерін Амброуз, Емеранс Машмеєр, Бріанна Дженнер, Лора Стейсі, Марі-Філіп Пулен – Канада, хокей
Бронзові медалісти
Сандра Неслунд – Швеція, фристайл
Лаура Ціммерман – Швейцарія, хокей
Тінеке ден Дулк – Бельгія, ковзанярський спорт
Пол Пурьє – Канада, фігурне катання
Як завершилася Олімпіада-2026 у медальному заліку?
- За даними з сайту Олімпійських ігор, збірна Норвегії встановила новий рекорд на Зимових Іграх, здобувши 18 золотих медалей і 41 загалом.
- Сполучені Штати і Нідерланди посіли 2-гу і 3-тю сходинки відповідно – 12 та 10 золотих нагород.
- Господарка Ігор Італія продемонструвала найкращий свій результат на Зимових Олімпіадах з 10 золотими нагородами і 30 загалом.
- Україна медалей у Мілані та Кортіні не здобула.