Померла одна з найсильніших шахісток світу українка Лідія Семенова

Пішла у засвіти легендарна українська шахістка Лідія Семенова. Видатній чемпіонці України та СРСР було 73 роки.

Чемпіонка Всесвітньої жіночої шахової олімпіади Лідія Семенова померла 4 липня 2025 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Федерацію шахів України.

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Спортивні досягнення Лідії Семенової

Лідія Костянтинівна Семенова народилася 22 листопада 1951 року у селі Трительники на Хмельниччині. Шахову кар'єру вона розпочала досить рано і вже у 16 років стала першою чемпіонкою України за листуванням.

У 1971 році Семенова стала чемпіонкою України в очній грі. Вона була переможницею та призеркою численних національних та міжнародних змагань, в тому числі найвищого рівня.

Лідія Костянтинівна була чемпіонкою СРСР (1978 рік) та України (1997 рік). У 1980-х Семенова належала до найсильніших шахісток світу. У 1982 році отримала титул гросмейстера серед жінок. Вона була чемпіонкою Всесвітньої шахової олімпіади (1984). У 1985 році займала сьоме місце у світовому рейтингу шахісток.

Останнім успішним виступом Семенової було друге місце на чемпіонаті України з шахів у 2003 році.

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