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Sport News 24 Інші види спорту Померла одна з найсильніших шахісток світу українка Лідія Семенова
6 липня, 18:57
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Померла одна з найсильніших шахісток світу українка Лідія Семенова

Сергій Шаховець
Основні тези
  • У віці 73 років померла відома українська шахістка Лідія Семенова, чемпіонка України та СРСР.
  • Семенова почала кар'єру у 16 років, здобула численні титули, включаючи гросмейстера серед жінок, і була серед найсильніших шахісток світу у 1980-х.
  • Вона була чемпіонкою Всесвітньої шахової олімпіади 1984 року, займала сьоме місце у рейтингу шахісток світу у 1985 році, а її останній успішний виступ був у 2003 році.

Пішла у засвіти легендарна українська шахістка Лідія Семенова. Видатній чемпіонці України та СРСР було 73 роки.

Чемпіонка Всесвітньої жіночої шахової олімпіади Лідія Семенова померла 4 липня 2025 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Федерацію шахів України.

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Спортивні досягнення Лідії Семенової

Лідія Костянтинівна Семенова народилася 22 листопада 1951 року у селі Трительники на Хмельниччині. Шахову кар'єру вона розпочала досить рано і вже у 16 років стала першою чемпіонкою України за листуванням.

У 1971 році Семенова стала чемпіонкою України в очній грі. Вона була переможницею та призеркою численних національних та міжнародних змагань, в тому числі найвищого рівня.

Лідія Костянтинівна була чемпіонкою СРСР (1978 рік) та України (1997 рік). У 1980-х Семенова належала до найсильніших шахісток світу. У 1982 році отримала титул гросмейстера серед жінок. Вона була чемпіонкою Всесвітньої шахової олімпіади (1984). У 1985 році займала сьоме місце у світовому рейтингу шахісток.

Останнім успішним виступом Семенової було друге місце на чемпіонаті України з шахів у 2003 році.

Раніше повідомлялося про втрату легендарного футболіста Карпат Юрія Дубровного, який пішов з життя у віці 71 ріку.