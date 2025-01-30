Залишилось 24 претенденти: головні фаворити Ліги чемпіонів перед стартом плей-оф

Ліга чемпіонів виходить на фінішну стадію довжиною у п'ять стадій плей-оф. Головними претендентами на перемогу в турнірі є англійські та іспанські гранди.

В Лізі чемпіонів 2024-2025 завершився основний етап змагання. Цього сезону головний єврокубок почав розігруватися у новому форматі, без групової стадії, повідомляє 24 Канал.

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Дві дюжини кандидатів

До плей-оф потрапили 24 з 36-ти команд-учасниць турніру. На жаль, серед них не опинився Шахтар, який посів 27-ме місце у загальній турнірній таблиці. Натомість перші вісім клубів напряму потрапили в 1/8 фіналу:

Ліверпуль

Барселона

Арсенал

Інтер

Атлетіко

Баєр

Лілль

Астон Вілла

Команди, що посіли місця з 9 по 24-те, розіб'ються на пари та у стикових зустрічах визначать ще вісьмох учасників 1/8 фіналу. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня 2025 року в Мюнхені.

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Після основної стадії оновились котирування на переможця турніру. Як і раніше, головним фаворитом змагання вважається Ліверпуль, який посів перше місце в основному етапі.

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Коефіцієнт на тріумф команди Арне Слота становить 5,00. Головними конкурентами мерсисайдців у боротьбі за трофей вважаються Арсенал, а також Реал з Барселоною.

Котирування на переможця Ліги чемпіонів:

Ліверпуль – 5,00

Барселона – 6,00

Реал – 7,00

Арсенал – 7,00

Манчестер Сіті – 9,00

Баварія – 10,00

Інтер – 14,00

ПСЖ – 14,00

Атлетіко – 17,00

Баєр – 20,00

Астон Вілла – 34,00

Аталанта – 40,00

Боруссія Д – 50,00

Мілан – 50,00

Лілль – 51,00

Бенфіка – 65,00

ПСВ – 80,00

Ювентус – 100,00

Спортинг – 100,00

Монако – 145,00

Феєнорд – 150,00

Брест – 180,00

Селтік – 195,00

Брюгге – 345,00

Також відомі і головні фаворити на звання найкращого бомбардира Ліги чемпіонів. Наразі лідерство утримують Роберт Левандовський та Серу Гірассі, у яких по 9 голів. Саме поляка вважають головним фаворитом на цю нагороду: