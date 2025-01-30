Залишилось 24 претенденти: головні фаворити Ліги чемпіонів перед стартом плей-оф
Ліга чемпіонів виходить на фінішну стадію довжиною у п'ять стадій плей-оф. Головними претендентами на перемогу в турнірі є англійські та іспанські гранди.
В Лізі чемпіонів 2024-2025 завершився основний етап змагання. Цього сезону головний єврокубок почав розігруватися у новому форматі, без групової стадії, повідомляє 24 Канал.
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Дві дюжини кандидатів
До плей-оф потрапили 24 з 36-ти команд-учасниць турніру. На жаль, серед них не опинився Шахтар, який посів 27-ме місце у загальній турнірній таблиці. Натомість перші вісім клубів напряму потрапили в 1/8 фіналу:
- Ліверпуль
- Барселона
- Арсенал
- Інтер
- Атлетіко
- Баєр
- Лілль
- Астон Вілла
Команди, що посіли місця з 9 по 24-те, розіб'ються на пари та у стикових зустрічах визначать ще вісьмох учасників 1/8 фіналу. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня 2025 року в Мюнхені.
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Після основної стадії оновились котирування на переможця турніру. Як і раніше, головним фаворитом змагання вважається Ліверпуль, який посів перше місце в основному етапі.
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Коефіцієнт на тріумф команди Арне Слота становить 5,00. Головними конкурентами мерсисайдців у боротьбі за трофей вважаються Арсенал, а також Реал з Барселоною.
Котирування на переможця Ліги чемпіонів:
- Ліверпуль – 5,00
- Барселона – 6,00
- Реал – 7,00
- Арсенал – 7,00
- Манчестер Сіті – 9,00
- Баварія – 10,00
- Інтер – 14,00
- ПСЖ – 14,00
- Атлетіко – 17,00
- Баєр – 20,00
- Астон Вілла – 34,00
- Аталанта – 40,00
- Боруссія Д – 50,00
- Мілан – 50,00
- Лілль – 51,00
- Бенфіка – 65,00
- ПСВ – 80,00
- Ювентус – 100,00
- Спортинг – 100,00
- Монако – 145,00
- Феєнорд – 150,00
- Брест – 180,00
- Селтік – 195,00
- Брюгге – 345,00
Також відомі і головні фаворити на звання найкращого бомбардира Ліги чемпіонів. Наразі лідерство утримують Роберт Левандовський та Серу Гірассі, у яких по 9 голів. Саме поляка вважають головним фаворитом на цю нагороду:
- Роберт Левандовський (Барселона) – 3,10
- Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) – 5,50
- Гаррі Кейн (Баварія) – 6,50
- Серу Гіррасі (Боруссія Д) – 6,50
- Вінісіус Жуніор (Реал) – 7,50
- Рафінья (Барселона) – 9,50
- Кіліан Мбаппе (Реал) – 20,00
- Флоріан Вірц (Баєр) – 20,00
- Хуліан Альіарес (Атлетіко) – 20,00