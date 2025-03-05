Божевілля від Арсеналу, осічка Боруссії: результати та відео голів Ліги чемпіонів за 4 березня

Перший ігровий день 1/8 фіналу приніс успіх англійським клубам. У свою чергу мадридське дербі потішило фанатів яскравою грою та суперголами.

В Лізі чемпіонів 2024-2025 відбулись перші матчі 1/8 фіналу. Центральною зустріччю дня стало мадридське дербі між Реалом та Атлетіко, повідомляє 24 Канал.

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Успіхи англійців

Команди видали видовищний бій, а переможцем з нього вийшов Реал. У першому таймі точними ударами відзначились Родріго та Альварес, тоді як після перерви перемогу господарям приніс Браїм Діас.

Успішним видався день для англійських клубів. Астон Вілла дотисла в кінці зустрічі Брюгге на виїзді, що робить команду Унаї Емері явним фаворитом на вихід у чвертьфінал. Але куди більш яскравою вийшла перемога Арсеналу.

Підопічні Мікеля Артети забили аж сім голів на полі ПСВ навіть попри серйозні кадрові проблеми. Героєм зустрічі став Мартін Едегор, який оформив дубль та асист. Олександр Зінченко з'явився на полі на 71 хвилині.

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В останній грі дня дортмундська Боруссія втратила перемогу над Ліллем. Німці вийшли вперед завдяки м'ячу від Адеємі, але точний удар Гаральдссона після перерви відновив паритет. Всі матчі-відповіді у звітних дуелях пройдуть 12 березня.

Всі результати Ліги чемпіонів за 4 березня:

Брюгге – Астон Вілла 1:3

Голи: Де Куйпер, 12 – Бейлі, 3, Мехеле, 82 (автогол), Асенсіо, 88 (пен).

Реал – Атлетіко 2:1

Голи: Родріго, 4, Браїм Діас, 55 – Альварес, 32.

ПСВ – Арсенал 1:7

Голи: Ланг, 43 (пен) – Тімбер, 18, Нванері, 21, Меріно, 31, Едегор, 47, 74, Троссар, 48, Калафіорі, 85.