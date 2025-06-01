Претендента на "Золотий м'яч" визнали найкращим гравцем Ліги чемпіонів сезону-2024/25

Французький Парі Сен-Жермен став несподіваним тріумфатором Ліги чемпіонів. Вагомий внесок у загальний успіх зробив вінгер "парижан" Усман Дембеле.

У фінальному матчі команда Луїса Енріке знищила міланський Інтер з рахунком 5:0. Завдяки цій крутій перемозі ПСЖ вперше в історії завоював заповітний трофей Ліги чемпіонів, пише 24 Канал.

Дивіться також ПСЖ – Інтер: відеоогляд вогняного фіналу Ліги чемпіонів-2025

Дембеле – герой Ліги чемпіонів-2024/25

Експерти УЄФА підбили підсумки турніру. Найкращим гравцем Ліги чемпіонів сезону-2024/25 став вінгер ПСЖ Усман Дембеле. Про це повідомила пресслужба УЄФА.

Усман Дембеле визнаний найкращим гравцем ЛЧ-2024/25 / фото УЄФА

У фінальному поєдинку Дембеле не відзначився голом, але віддав два асисти. У сезоні ЛЧ-2024/25 француз зіграв 15 матчів, у яких забив 8 голів та віддав 6 асистів.

Нагадаємо, що під час ігрової кар'єри Дембеле захищав кольори Ренна, Боруссії Дортмунд, Барселони та Парі Сен-Жермена. 28-річний футболіст тричі вигравав іспанську Ла Лігу та двічі французьку Лігу 1. У складі збірної Франції у 2018 році Усман став чемпіоном світу.

Перемога в Лізі чемпіоном стала першою в кар'єрі зіркового футболіста. До речі, на думку тренера ПСЖ Луїса Енріке, Дембеле заслужив отримати "Золотий м'яч".