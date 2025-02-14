В Лізі конференцій відбулись перші матчі плей-оф сезону 2024-2025. Центральною зустріччю 1/16 фіналу став виїзд іспанського Бетіса до бельгійського Гента, повідомляє 24 Канал.

До теми Результати перших матчів 1/16 фіналу Ліги конференцій

Ентоні запалює

"Зелені" мали проблеми на основній стадії турніру та не змогли пробитися напряму в 1/8 фіналу. Втім підсумок протистояння із Гентом, здається, вирішений вже після першого матчу.

Бетіс розгромив суперника 3:0 на його полі. Одним із героїв зустрічі став ексгравець Манчестер Юнайтед Ентоні, якому вдалось забити ефектним дальнім ударом.

Гол Ентоні – у відеоогляді матчу Гент – Бетіс:

Відзначимо, що бразилець вдало відновлює свою кар'єру після кризи на "Олд Траффорд". У січні Бетіс орендував його в МЮ і той має у своєму активі два голи у трьох зустрічах.

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Нагадаємо, що Ентоні у 2022 році перебрався в Манчестер Юнайтед із Аякса у статусі суперзірки. Англійці заплатили за футболіста аж 95 мільйонів євро. Втім на "Олд Траффорд" у форварда справи не пішли. У 96-ти матчах Ентоні оформив 12 голів та п'ять асистів.