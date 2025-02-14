В Лиге конференций состоялись первые матчи плей-офф сезона 2024-2025. Центральной встречей 1/16 финала стал выезд испанского Бетиса в бельгийский Гент, сообщает 24 Канал.

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Энтони зажигает

"Зеленые" имели проблемы на основной стадии турнира и не смогли пробиться напрямую в 1/8 финала. Впрочем итог противостояния с Гентом, кажется, решен уже после первого матча.

Бетис разгромил соперника 3:0 на его поле. Одним из героев встречи стал экс-игрок Манчестер Юнайтед Энтони, которому удалось забить эффектным дальним ударом.

Гол Энтони – в видеообзоре матча Гент – Бетис:

Отметим, что бразилец удачно восстанавливает свою карьеру после кризиса на "Олд Траффорд". В январе Бетис арендовал его у МЮ и тот имеет в своем активе два гола в трех встречах.

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Напомним, что Энтони в 2022 году перебрался в Манчестер Юнайтед из Аякса в статусе суперзвезды. Англичане заплатили за футболиста аж 95 миллионов евро. Впрочем на "Олд Траффорд" у форварда дела не пошли. В 96-ти матчах Энтони оформил 12 голов и пять ассистов.