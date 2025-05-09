Шанс для Мудрика здобути трофей: хто зіграє у фіналі Ліги конференцій 2025
- У фіналі Ліги конференцій 2025 року зустрінуться Бетіс та Челсі.
- Фінальний матч відбудеться 28 травня у Вроцлаві, Польща.
- Челсі пройшов Юргорден, а Бетіс здолав Фіорентину в півфіналах.
Сезон Ліги конференцій добігає до свого логічного завершення. За підсумком півфінальних протистоянь визначилися два претенденти на здобуття трофея.
У минулому сезоні переможцем третього за престижністю єврокубкового турніру став грецький Олімпіакос, який у фіналі переміг Фіорентину (1:0). Італійці мали чудовий шанс втретє поспіль поборотися за трофей Ліги конференцій, пише 24 Канал.
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Челсі на класі пройшов сенсаційний Юргорден
У першому півфінальному матчі команда Михайла Мудрика на виїзді розгромила Юргорден з рахунком 4:1. Героєм зустрічі став Ніколя Джексон, який вийшов на заміну та оформив дубль.
Матч-відповідь перетворився на формальність для підопічних Енцо Марески. Лише за фантастичного везіння шведський колектив міг відіграти гандикап у три голи.
Для перемоги "синім" вистачило одного м'яча, який на свій рахунок записав Дьюсбері-Холл. Лондонський Челсі прогнозовано став фіналістом Ліги конференцій.
Бетіс не пустив Фіорентину у фінал Ліги конференцій
Результат першого матчу залишав інтригу щодо переможця протистояння. В Іспанії Бетіс здолав "фіалок" з мінімальною перевагою – 2:1. Цей рахунок залишав Фіорентині непогані шанси втретє поспіль вийти у фінал Ліги конференцій.
У матчі-відповіді іспанці першими відкрили рахунок. Бразилець Антоні продемонстрував майстер-клас у виконанні штрафних ударів. "Фіалки" теж відповіли стандартами. Захисник Госенс оформив дубль після кутових.
В основний час суперники не визначили володаря путів. Лише в овертаймі гол Еззальзулі вивів Бетіс у фінал Ліги конференцій.
Дата та місце фіналу Ліги конференцій 2025
Фінальний матч Ліги конференцій Бетіс – Челсі відбудеться у середу, 28 травня. Володар трофея визначиться на Міському стадіоні у польському Вроцлаві.
Нагадаємо, що першим переможцем Ліги конференцій стала італійська Рома. У сезоні-2022/23 тріумфатором турніру став англійський Вест Гем. А у 2024 році Кубок Ліги конференцій здобув грецький Олімпіакос.