Українські клуби не потрапили до основного етапу Ліги конференцій. Житомирське Полісся не зуміло подолати кваліфікацію, а Дніпро-1 взагалі припинив існування перед самим стартом сезону, пише 24 Канал.

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Результати матчів 1-го туру Ліги конференцій

Перший тур Ліги конференцій був поділений на два дні. У середу, 2 жовтня, відбулося два матчі, а у четвер решта шістнадцять поєдинків.

Наша увага в першу чергу була прикута до матчів команд за участю українських легіонерів. Михайло Мудрик вийшов у старті Челсі на матч проти бельгійського Гента. На 12-й хвилині матчу ювелірний пас українця допоміг "синім" забити перший гол. У підсумку команда Мудрика впевнено перемогла Гент з рахунком 4:2.

Австрійський ЛАСК із Максимом Таловєровим розписав нічию проти шведського Юргордена (2:2). Українецць відіграв весь матч.

Кіпрська Омонія розгромила ісландський Вікінгур (4:0) та опинилась серед лідерів турнірної таблиці. На жаль, українець Роман Безус не зміг зіграти через травму.

Попри здоровий глузд УЄФА допустив до єврокубків білоруські клуби. Зокрема мінське Динамо потрапило до основної сітки Ліги конференцій. У першому турі улюблена команда Лукашенка програла шотландському Хартсу з рахунком 1:2.

До вашої уваги результати усіх матчів туру:

2 жовтня

Істанбул Башакшехір (Туреччина) – Рапід (Австрія) 1:2

Голи: Пйонтек, 45+2 – Шауб, 43, 46

Віторія Гімарайнш (Португалія) – Целє (Словенія) 3:1

Голи: Саму, 7, Густаво, 36, Тьяго Сілва, 62 – Матко, 90+1

3 жовтня

Гайденгайм (Німеччина) – Олімпія Любляна (Словенія) 2:1

Голи: Бек, 6, Ваннер, 83 – Бланко, 77

Динамо Мінськ (Білорусь) – Гартс (Шотландія) 1:2

Голи: Альфред, 21 – Політевич, 37 (автогол), Данда, 90+4

Легія (Польща) – Бетіс (Іспанія) 1:0

Гол: Капюаді, 23

Молде (Норвегія) – Ларн (Північна Ірландія) 3:0

Голи: Ейкрем, 51, Бріндхільсен, 78, Іхлер, 90+5

Ноах (Вірменія) – Млада Болеслав (Чехія) 2:0

Голи: Матеус Айас, 58, Пенсон, 76

Омонія (Кіпр) – Вікінгур (Ісландія) 4:0

Голи: Кулібалі, 51, Какуліс, 81, 90, Аліум, 86

Серкль Брюгге (Бельгія) – Санкт-Галлен (Швейцарія) 6:2

Голи: Мінда, 3, Денке, 25, 43, 54, Маньє, 63, 68 – Чобот, 58, Мамбімбі, 81

Астана (Казахстан) – Бачка Топола (Сербія) 1:0

Гол: Кажуколовас, 15

Борац (Боснія і Герцеговина) – Панатінаїкос (Греція) 1:1

Голи: Деспотович, 50 – Бакасетас, 11

Копенгаген (Данія) – Ягеллонія (Польща) 1:2

Голи: Хацідіакос, 12 – Пулулу, 51, Чурлінов, 90+7

ЛАСК (Австрія) – Юргорден (Швеція) 2:2

Голи: Беріша, 26, Флекер, 49 – Пріске, 48, Нгуен, 65

Лугано (Швейцарія) – ГІК (Фінляндія) 3:0

Голи: Пападопулос, 34, Маркеш, 56, Дос Сантос, 90+2

Петрокуб (Молдова) – Пафос (Кіпр) 1:4

Голи: Лунгу, 26 – Коррея, 33, 52, Жажа, 37, Нам, 82

Фіорентина (Італія) – Нью-Сейнтс (Уельс) 2:0

Голи: Адлі, 65, Кін, 68

Челсі (Англія) – Гент (Бельгія) 4:2

Голи: Вейга, 12, Нету, 46, Нкунку, 63, Дьюсбері-Холл, 70 – Ватанабе, 50, Гендельман, 90+2

Шемрок Роверс (Ірландія) – АПОЕЛ (Кіпр) 1:1

Голи: Воттс, 90+2 – Лайфіс, 58

Наступний тур Ліги конференцій відбудеться 24 жовтня. Челсі Мудрика зіграє на виїзді проти Панатінаїкоса.

Турнірна таблиця ЛК після 1 туру / фото УЄФА

Зазначимо, що в основному раунді команди зіграють шість матчів з різними суперниками – три домашні та три на виїзді.