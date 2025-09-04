Шахтар та Динамо подали список гравців на Лігу конференцій: хто в заявці українських клубів
- Шахтар та Динамо оголосили заявки на Лігу конференцій сезону 2025-2026.
- Обидва клуби проведуть по шість матчів у основному етапі, починаючи з 2 жовтня.
Представники УПЛ змагатимуться у третьому за рангом єврокубку. Динамо та Шахтар оголосили заявку гравців, які зможуть виступати в Лізі конференцій.
Українські клуби продовжують свій єврокубковий шлях у сезоні 2025-2026. З чотирьох представників УПЛ в основну стадію Ліги конференцій потрапили лише двоє, повідомляє 24 Канал.
Хто гратиме в Лізі конференцій?
Шахтар та Динамо гратимуть на етапі ліги третього за рангом єврокубка. Обидва клуби оголосили заявку на матчі Ліги конференцій 2025-2026. Донеччани внесли до списку 30 гравців, в тому числі трьох літніх новачків з Бразилії.
|
ВОРОТАРІ
|
ЗАХИСНИКИ
|
ПІВЗАХИСНИКИ
|
НАПАДНИКИ
|
Дмитро Різник
|
Вінісіус Тобіас
|
Марлон Гомес
|
Кауан Еліас
У свою чергу заявка Динамо складається з 29-ти футболістів. Серед них є і чотири нових гравці, яких "біло-сині" підписали вже у вересні. Натомість поза списком опинився Максим Брагару.
|
ВОРОТАРІ
|
ЗАХИСНИКИ
|
ПІВЗАХИСНИКИ
|
НАПАДНИКИ
|
Руслан Нещерет
|
Олександр Тимчик
|
Валентин Рубчинський
|
Андрій Ярмоленко
В основному етапі Ліги конференцій обидві команди проведуть по шість матчів. Старт – 2 жовтня. Для виходу в плей-оф необхідно посісти місце у топ-24 з 36-ти клубів.
Що відомо про Шахтар та Динамо в єврокубках:
- Кияни стартували з кваліфікації Ліги чемпіонів, де впевнено пройшли Хамрун Спартанс
- У 3-му раунді відбору Динамо не змогло здолати Пафос – 0:1, 0:2.
- "Біло-сині" мали шанс опинитися в основному етапі Ліги Європи, але не змогли пройти Маккабі Тель-Авів (1:3, 1:0).
- В Лізі конференцій Динамо зіграє з Фіорентиною, Крістал Пелас, Самсунспором, Омонією, Ноа та Зрінські.
- Шахтар починав шлях у Лізі Європи, де без проблем пройшов Ільвес та Бешикташ.
- Невдачею обернулись матчі проти Панатінаїкоса, греки пройшли "гірників" у серії пенальті.
- У Лігу конференцій Шахтар потрапив завдяки проходу швейцарського Серветта – 1:1, 2:1.
- В основному етапі "гірники" гратимуть проти Абердіна, Легії, Рієки, Шемрок Роверс, Хамрун Спартанс та Брейдабліком.