Визначилися суперники українських клубів у Лізі конференцій

У четвер, 17 липня, було зіграно поєдинки першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи та Ліги конференцій. Після них стали відомі всі пари наступної стадії відбору цих турнірів.

З другого кола відбору Ліги конференцій розпочнуть свій шлях два українські клуби – Олександрія та Полісся. Після жеребкування вони знали тільки потенційних суперників, повідомляє 24 Канал.

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З ким зіграє Олександрія у ЛК?

Опонент чинного срібного призера Української Прем'єр-ліги визначався у протистоянні АЕК Ларнака – Партизан. Вони зустрічалися у кваліфікації Ліги Європи, а на Олександрію виходила команда, яка програє.

Обидва колективи виграли свої домашні матчі з мінімальним рахунком, тож усе вирішувалося в серії пенальті. Там серби поступилися з рахунком 5:6, через що зіграють у Лізі конференцій з підопічними Кирила Нестеренка.

Перший поєдинок між Олександрією та Партизаном відбудеться 24 липня у польському місті Катовіце, матч-відповідь – 31 липня у Белграді.

Хто став суперником Полісся у ЛК?

За право зіграти з Поліссям у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій боролися Санта Колома та Борац Баня-Лука. Андоррці здійснили велику сенсацію в першому матчі, здобувши виїзну перемогу з рахунком 4:1.

Вдома андердог цієї пари поступився 0:2, але утримав сумарну перевагу. Тож підопічні Руслана Ротаня розпочнуть свій шлях у турнірі протистоянням проти Санта-Коломи.

Перший поєдинок відбудеться 24 липня й у ньому "вовки" прийматимуть андоррську команду на умовно домашньому полі у словацькому Пряшеві. Матч-відповідь запланований на 31 липня.

До слова. У першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи донецький Шахтар після домашньої перемоги 6:0 зіграв на виїзді в "суху" нічию з Ільвесом. "Гірники" заздалегідь знали суперника, на якого вийдуть – їм протистоятиме Бешикташ.

Нагадаємо, що раніше свого першого опонента у відборі Ліги чемпіонів дізналося й київське Динамо. Суперником "біло-синіх" стане мальтійський Хамрун Спартанс.